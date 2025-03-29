В Казахстане развивают авиационное образование

Авиация
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Подписана Дорожная карта подготовки кадров, передает Kazpravda.kz

Фото: Миннауки и высшего образования РК

Министерство науки и высшего образования РК совместно с министерством транспорта РК на базе Академии гражданской авиации провело выездное расширенное заседание учебно-методического объединения по подготовке кадров для авиационной отрасли.

В работе заседания приняли участие министры науки и высшего образования Саясат Нурбек и транспорта Марат Карабаев, а также руководители авиапредприятий и представители зарубежных вузов. Обсуждение было сосредоточено на стратегических вопросах подготовки авиационного персонала, адаптации образовательных программ к международным стандартам и решении проблемы кадрового дефицита в отрасли.

Одним из важных шагов стало подписание Дорожной карты развития подготовки кадров в гражданской авиации. Документ предусматривает поэтапную сертификацию, создание учебного аэродрома, разработку Национального атласа авиационных профессий и формирование отраслевого научно-исследовательского центра.

Академия гражданской авиации – единственный профильный вуз в стране, обеспечивающий подготовку специалистов по международным стандартам ICAO, IATA, AVSEC. В настоящее время здесь обучается более 2 тысяч будущих авиаспециалистов. Учебный процесс основан на современных подходах, включая онлайн-обучение (Coursera, МООК), практикоориентированную модель и международную академическую мобильность.

Поднятые вопросы и принятые решения станут основой нового этапа развития отраслевого образования – на принципах открытости, международной интеграции и ориентации на потребности авиации будущего.

#подготовка #авиация #кадры

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