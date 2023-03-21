В Казахстане стартовали дни празднования Наурыз мейрамы

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В день весеннего равноденствия народы Средней Азии и Казахстана празднуют Наурыз, передает Кazpravda.kz.

Наурыз переводится как "новый день". Праздник означает не только новый день, но и новый год.

В Казахстане в период советской власти Наурыз был под запретом. Но в 2001 году, с приобретением независимости, возрожден официально и объявлен государственным. С 2009-го отмечается три дня подряд.

Наурыз символизирует пробуждение природы, начало нового жизненного цикла с надеждой на лучшую жизнь, хорошие отношения с окружающими людьми и членами семьи.

В эти дни проводятся народные гулянья, концертные выступления, спортивные национальные состязания.

Люди ходят друг к другу в гости, желают счастья, прощают за нанесенные ранее обиды всех родных и близких.