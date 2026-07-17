В Казахстане тоже появится свой Илон Маск

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Известный общественный деятель Нурторе Жусип считает, что в стране необходимо выпускать больше книг и материалов о людях, которые вдохновляют молодежь, пробуждают в ней мечты и мотивируют заниматься наукой, технологиями и предпринимательством. По его мнению, важно не только изучать путь успеха таких мировых новаторов, как Илон Маск, но и рассказывать о казахстанцах, способных мыслить масштабно и совершать прорывы в науке и технологиях

Фото: Сенат РК

Жусип уверен, что среди казахстанской молодежи вполне может появиться свой Илон Маск. Для этого необходимо чаще рассказывать истории людей, которые могут стать примером для подражания, а также популяризировать достижения отечественных ученых, инженеров и предпринимателей.

При этом, по его словам, одних книг недостаточно. Истории успеха должны быть представлены в интересном и доступном формате и широко распространяться в обществе. Даже самое качественное издание не достигнет своей цели, если его прочитает лишь небольшая аудитория. Поэтому наряду с книгами необходимо создавать документальные фильмы, сериалы и образовательные проекты о людях, добившихся успеха в науке, технологиях и бизнесе.

«Человек должен уметь мечтать и фантазировать. Посмотрите хотя бы на Илона Маска. Кто еще 5–10 лет назад мог представить, что электромобили станут обычным явлением или что на Марс будут отправлять космические корабли для исследований? Только в одну из его идей недавно вложили 76 млрд долларов. Его инициативы поддерживают такие страны, как США и Китай. Сегодня весь мир проявляет огромный интерес к освоению космоса и Луны», — отметил Нурторе Жусип.

Он подчеркнул, что у казахстанской молодежи также есть высокий потенциал в космической сфере.

«У нас есть Байконур. Есть немало молодых людей, которые изучают космос и занимаются исследованиями. Сейчас казахам нужно обратить на это особое внимание. В будущем именно наша страна должна обладать собственными технологиями и осваивать новые пространства», — сказал Нурторе Жусип.

 

#Казахстан

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