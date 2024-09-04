Наказание за превышение надбавки на продукты питания ужесточат в РК

Предпринимателей будут наказывать штрафом от 5 до 150 МРП
Министерство торговли и интеграции разработало поправку в КоАП по ужесточению административного взыскания с бизнеса за превышение торговой надбавки на социально значимые продукты питания, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал Комитета торговли
Об этом сообщила первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова.
«В настоящее время за первое нарушение в части превышения установленной законом торговой надбавки на социальные продукты питания в размере не более 15% предпринимателю выносится предупреждение. Изменения предусматривают замену предупреждения на штраф от 5 до 150 МРП. По проекту изменений уже проведен анализ регуляторного воздействия, вскоре документ будет направлен в Мажилис Парламента, - заявила Айжан Бижанова.