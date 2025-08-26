В Казахстане возрос спрос на специальности в области теплоэнергетики
В отрасль теплоэнергетики возвращаются специалисты. Об этом сообщил вице-министр энергетики РК Сунгат Есимханов на пресс-конференции по итогам заседания Правительства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина
По его словам, в этом году рекордное количество выпускников поступило на специальности в области теплоэнергетики.
«Мы за последние два года среднюю зарплату на энергоисточниках подняли до 420-450 тыс. тенге, уже отток специалистов прекратился. В этом году с министерством науки и высшего образования по грантам отработали и впервые в АУЭС (Алматинский университет энергетики и связи) 200 студентов на теплоэнергетику поступило. Такого еще никогда не было. Поэтому, я думаю, это такой хороший фактор, что в отрасль возвращаются специалисты. Естественно, хорошего энергетика нужно воспитывать несколько лет. Этот процесс на контроле, я думаю, восстановление кадрового потенциала уже началось», — отметил Сунгат Есимханов.