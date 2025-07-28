Министерство внутренних дел информирует о важном изменении в уголовном законодательстве Республики Казахстан, направленном на защиту персональных данных и повышение безопасности в сфере финансовых услуг, передает Kazpravda.kz

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Новой статьей 232-1 Уголовного кодекса введена уголовная ответственность за передачу своих банковских реквизитов третьим лицам, а также за осуществление платежей или переводов денег в интересах или в пользу третьего лица за материальное вознаграждение или выгоды имущественного характера либо с целью их получения.

Мошенники используют переданные данные для обналичивания преступных доходов или обмана других граждан. Часто пострадавшие даже не осознают, что становятся соучастниками преступления.

Важно помнить: персональные и банковские данные — это не просто информация, это ключ к вашему имуществу, безопасности и вашей ответственности перед законом.

МВД рекомендует: никогда не передавать свои банковские данные третьим лицам; не соглашаться на «легкий заработок» через передачу своей карты или счета; при малейших подозрениях обращаться в банк или правоохранительные органы.