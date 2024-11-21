В Казахстане вырастут выплаты по утрате трудоспособности и потере кормильца

Правительство утвердило постановление от 19 ноября 2024 года «О повышении размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования с 1 января 2025 года», передает Kazpravda.kz

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«С 1 января 2025 года произвести повышение размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования по случаям утраты трудоспособности и потери кормильца, назначенных до 1 января 2025 года, на 6,5% от размера получаемых социальных выплат», - говорится в сообщении.

Постановление вводится в действие с 1 января 2025 года.

Напомним, что по состоянию на 1 октября средний размер социальных выплат по утрате трудоспособности составляет 58 849 тенге, по потере кормильца – 62 763 тенге. Пособия по инвалидности получает около 542,2 тыс. человек, по случаю потери кормильца – порядка 157,9 тыс. человек.