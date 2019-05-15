В Казахстане вырос объем сельскохозяйственного производства

В Казахстане объем сельскохозяйственного производства в январе-апреле 2019 года составил 615 млрд 843 млн тенге, что на 3,6% больше, чем в аналогичном периоде 2018 года, передает Kazpravda.kz.
По информации Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК, в отчетном периоде объем выпуска продукции животноводства составил 583 млрд 294,7 млн тенге (увеличение производства по сравнению с январем-апрелем прошлого года на 3,7%), растениеводства – 24 млрд 537,7 млн тенге (0).
В свою очередь объем услуг в области сельского хозяйства составил 178,2 млн тенге, объем продукции (услуг) в охотничьем хозяйстве – 329 млн тенге, в лесном хозяйстве – 4 млрд 411,4 млн тенге, в рыболовстве и аквакультуре – 3 млрд 092 млн тенге.
Ранее сообщалось, что с этого года все заявки на субсидии для развития агропромышленного комплекса будут подаваться в онлайн-режиме.
По информации Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК, в отчетном периоде объем выпуска продукции животноводства составил 583 млрд 294,7 млн тенге (увеличение производства по сравнению с январем-апрелем прошлого года на 3,7%), растениеводства – 24 млрд 537,7 млн тенге (0).
В свою очередь объем услуг в области сельского хозяйства составил 178,2 млн тенге, объем продукции (услуг) в охотничьем хозяйстве – 329 млн тенге, в лесном хозяйстве – 4 млрд 411,4 млн тенге, в рыболовстве и аквакультуре – 3 млрд 092 млн тенге.
Ранее сообщалось, что с этого года все заявки на субсидии для развития агропромышленного комплекса будут подаваться в онлайн-режиме.