В Казахстане выросло количество АЗС – статистика

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В 2023 году в Казахстане функционировало свыше 3,3 тыс. автозаправочных станций, что на 5,9% больше, чем в 2022 году, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики

Сообщается, что наибольшее количество станций расположено в Туркестанской (273), Акмолинской (262), Жамбылской (253) областях.

Также за год возросло количество газовых заправочных станций – на 17,8%, с 2,2 тыс. до 2,6 тыс. единиц. Туркестанская область также лидирует по количеству газовых заправок – 289 ед., далее следуют Мангистауская (236 ед.), Кызылординская (226 ед.) и Жамбылская (226 ед.) области.