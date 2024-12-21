В Казахстане завершена массовая уборка свеклы

Сельское хозяйство
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Фермерам будут выплачены субсидии как со стороны акиматов, так и со стороны сахарных заводов, передает Kazpravda.kz

Фото: Минсельхоз РК

Итоги уборки урожая свеклы подвели на совещании в Правительстве под председательством вице-премьера Серика Жумангарина. При средней урожайности в 535,5 центнеров с гектара в Казахстане собрано порядка 1,3 млн тонн сахарной свеклы.

По состоянию на 20 декабря казахстанские сахарные заводы приняли на переработку 988,6 тыс. тонн корнеплодов: «Аксу кант» – 351,7 тыс. тонн (в том числе 39,3 тыс.тонн из Жамбылской области), Коксуский сахарный завод – 252,6 тыс. тонн, Меркенский сахарный завод – 384,3 тыс. тонн. Остальной урожай находится в кагатах у фермеров в ожидании переработки.

Половина объема урожая свеклы, 640 тыс. тонн, пришлась на Жамбылскую область, где сахарную свеклу перерабатывает только Меркенский сахарный завод. Исходя из действующих мощностей, он сможет принять на переработку 450 тыс. тонн, 100 тыс. тонн – Аксуский завод в области Жетісу, а оставшиеся 90 тыс. тонн будут отправлены на кыргызские сахарные заводы.

Такое решение принято, чтобы обеспечить переработку всего собранного урожая сахарной свеклы. Договоренности о бесперебойной приемке, переработке и обратных поставках сахара подкреплены на правительственном уровне между Казахстаном и Кыргызстаном. При этом фермерам, вне зависимости от того, на какой завод была сдана свекла, в действующем порядке будут выплачены субсидии, как со стороны акиматов, так и со стороны сахарных заводов.

#сахар #урожай #сахарная свёкла

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