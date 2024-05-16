В Казани открыли Центр Абая

Генеральное консульство Республики Казахстан в Казани приняло участие в церемонии торжественного открытия Научно-образовательного Центра казахского языка и культуры имени Абая на базе Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИД

Фото: МИД РК

В церемонии открытия приняли участие генеральный консул Республики Казахстан в Казани Ерлан Искаков, президент Казанского федерального университета Рияз Минзарипов, проректор Евразийского национального университета имени Л.Гумилева – Ардак Бейсенбай, представители казахской диаспоры, научно-образовательных и общественных организаций, государственных органов и СМИ Татарстана.

Участники мероприятия отметили, что Центр Абая создан в целях обучения и популяризации казахского языка, укрепления культурных связей, знакомства с богатой и самобытной культурой, традициями и историей народа, его истоками, современными достижениями и перспективами развития.

Центром предусматривается проведение обмена научными публикациями, учебно-методическими материалами, освещающими жизнь и достижения студентов Казахстана и Татарстана в рамках казахско-российского сотрудничества, а также организация конкурсов, семинаров, круглых столов в области культуры и науки.