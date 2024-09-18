В КГД напомнили о сроках уплаты налога на имущество

Комитет государственных доходов напоминает, что 1 октября текущего года истекает срок уплаты налога на имущество физических лиц за 2023 год, сообщает Kazpravda.kz

Со 2 октября 2024 года лицам, не оплатившим своевременно сумму налога, будут направлены уведомления о налоговой задолженности физических лиц.

«Важно понимать, что по суммам задолженности более 1 МРП через 30 рабочих дней после вручения уведомления будет направлен приказ о принудительном взыскании задолженности, который через 5 рабочих дней передается на принудительное взыскание частным судебным исполнителям.

При этом, частными судебными исполнителями, кроме суммы задолженности, дополнительно взыскивается оплата, размер которой доходит до 25% от суммы налоговой задолженности, не говоря уже о неудобствах, вызванных арестом счетов и ограничением на выезд», - говорится в сообщении.