В КГД предупредили водителей грузовиков, пересекающих границу с РФ

В связи с ремонтом дороги возможны ограничения пропускной способности пункта пропуска, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КГД

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Комитет государственных доходов информирует, что с 7 октября на автомобильном пункте пропуска «Озинки» в Саратовской области, сопредельный с Казахстаном – пункт пропуска «Таскала», планируется проведение работ по капремонту дорожного покрытия на полосе для грузового транспорта.

В связи с чем возможно ограничение пропускной способности пункта пропуска. Ориентировочная дата завершения ремонтных работ - 31 октября 2024 года.

КГД МФ РК просит учитывать эту информацию при планировании пересечения казахстанско-российской границы через автомобильный пункт пропуска «Таскала».