Церемония спуска на воду крупнейшего в Китае полностью электрического сухогруза "Гэчжоуба" состоялась в четверг в городе Ичан, расположенном в провинции Хубэй (Центральный Китай), передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Это событие знаменует собой важную веху в усилиях страны в области экологически чистого и интеллектуального судоходства.

Судно длиной почти 130 метров и максимальной грузоподъемностью более 13 000 тонн оснащено 12 литий-ионными аккумуляторными батареями с общей мощностью заряда 24 тыс. кВт-ч.

Разработчик этого сухогруза утверждает, что судно поддерживает быструю замену аккумуляторных батарей и его запас хода может достигать 500 км.

Что касается интеллектуальных возможностей, то судно оснащено передовой интеллектуальной навигационной системой с интегрированной многоканальной сетевой связью, благодаря чему оно стало пионером в своем роде в области дистанционного управления навигацией и автоматизированных функций швартовки к причалу и отшвартовки от него.

Академик Янь Синьпин из Инженерной академии Китая подчеркнул, что этот проект представляет собой прогресс, выходящий за рамки традиционных инноваций в области отдельных продуктов, поскольку он успешно подтвердил ряд ключевых технологий, включая аккумуляторы большой емкости и распределенные системы электропитания постоянным током.

Сообщается, что ввод этого сухогруза в эксплуатацию поможет ежегодно экономить примерно 617 тонн мазута, что будет сопровождаться сокращением выбросов углекислого газа на 2 052 тонны в год.