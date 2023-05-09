В КНБ объяснили скандальное видео с забором на границе с Кыргызстаном

Общество
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Ситуацию со строительством забора на границе с Кыргызстаном, который якобы мешает движению на автодороге, прокомментировали в КНБ РК, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал ведомства. 

Фото пресс-службы КНБ РК

В соцсетях распространяется видеоролик о возведении военнослужащими Пограничной службы КНБ РК инженерных заграждений в Жамбылской области, которые препятствуют использованию 800-метрового транзитного участка кыргызской автодороги Бишкек – Нарын – Торугарт, проходящей по территории Казахстана.

По данным КНБ РК, вблизи данного участка дороги Пограничной службой действительно осуществляется установка инженерных заграждений. Работы проводятся на казахстанской территории. Однако никаких препятствий движению на автодороге это не создает. 

"Проезд по данному участку осуществляется в соответствии с Соглашением о режиме казахстанско-кыргызской государственной границы (от 25 декабря 2017 года).

Устанавливаемые заграждения позволят предотвратить нарушения режима границы и обеспечить соблюдение двустороннего Соглашения.

Необходимо отметить, что проводимые работы препятствий для транзитного проезда не создают, движение по автодороге не прекращалось.

Об установке заграждений кыргызские партнеры были заранее уведомлены", - сообщили в пресс-службе КНБ РК. 

#КНБ #граница

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