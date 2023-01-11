В контексте судебных реформ
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Николай Турецкий, доктор юридических наук, главный научный сотрудник Института законодательства и правовой информации Министерства юстиции РК
Судебная система – это краеугольный камень демократического общества. Происходящие в государстве изменения неизбежно влекут необходимость реформ и в этой сфере. Глава государства в своих ежегодных посланиях неоднократно подчеркивал важную роль судебной реформы в построении Справедливого Казахстана и обеспечении социально-экономической стабильности в нашей стране.