В контексте судебных реформ

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Николай Турецкий, доктор юридических наук, главный научный сотрудник Института законодательства и правовой информации Министерства юстиции РК

Судебная система – это краеугольный камень демократического общества. Происходящие в государстве изменения неизбежно влекут необходимость реформ и в этой сфере. Глава государства в своих ежегодных посланиях неоднократно подчеркивал важную роль судебной реформы в построении Справедливого Казахстана и обеспечении социально-экономической стабильности в нашей стране.

В рамках судебной реформы проделана немалая работа по модернизации судебной системы Республики Казахстан. В частности, принято более тридцати законов и изменений в действую­щее законодательство, среди которых Закон «Об адвокатской деятельности и юридической помощи», Административный процедурно-процессуальный кодекс, пакеты поправок в Конституционный закон о судебной системе и так далее. Реформирован аппарат Верховного суда, пересмотрен конкурсный процесс по набору судей всех уровней, внедрены современные цифровые решения.

Целью реформы в части кад­рового обеспечения судейского корпуса стало повышение профессионализма судей путем совершенствования отбора новых сотрудников и оценки действующих, создание «точек входа» для профессионалов извне и усиление ответственности за допускаемые нарушения. Внедрены новые инструменты, нацеленные на снижение коррупционных рис­ков при назначении судей, в том числе фильтр, обеспечивающий прием только квалифицированных кадров (шифрование имен кандидатов, психологический тест, ликвидация одного из центров принятия решений, написание эссе, решение кейсовых задач, интервью с кандидатами).

В результате, если до реформы конкурс проходил каждый четвертый кандидат в судьи, то теперь только один из 14. До 2018 года ежегодно судьями становились в среднем 230 человек, сегодня – не более 70.

В 2019 году создана Комиссия по качеству правосудия, задачей которой являются оценка и анализ профессиональных качеств действующих судей, а также этической составляющей их деятельности. По итогам ее работы экс-председатель Верховного суда Жакип Асанов отметил, что за последние пять лет каждый пятый судья (475 человек) был освобожден от должности, понижен либо наказан. При этом 99% из них были назначены до 2018 года.

Отдельным эффективным механизмом повышения кадрового потенциала судебной системы стало внедрение «бокового входа». Так, в 2019 году были приняты поправки в законодательство, позволяющие опытному юристу не из судебной системы стать судьей. В случае конкурсного отбора судей районного уровня также было исключено требование об обязательном наличии специального стажа в должности прокурора или адвоката, а общее требование к юридическому стажу снижено с десяти до пяти лет.

Поправки в закон открыли дорогу в судейский корпус кандидатам вне конкурса – специалис­там в сфере налогов, таможни, инвестиций… На текущий момент уже шесть судей Верховного суда избраны по этому принципу, в регионах повсеместно ведется усиление кадровых составов областных судов юристами-прак­тиками.

Отметим также, что судебная реформа в Республике Казах­стан, инициированная пять лет назад, преследовала цели обеспечения наивысшей степени беспристрастности судей. Так, судебное жюри и Комиссия по резерву переданы из Верховного суда в Высший судебный совет, что позволяет обеспечить, как было подчеркнуто ранее, прозрачную и адекватную оценку деятельности судей. В областных судах введено тайное голосование, которое инициирует наказание судьи за проступки – президиумы из семи судей в областях упразднены.

В среднем в два раза поднята заработная плата судей, что не только повысило престижность профессии и привлекло в отрасль новые компетентные кадры, но и значительно снизило коррупционные риски. Со следующего года вводится новая модель финансирования судов – не менее 6,5% от расходов республиканского бюджета на содержание всего аппарата. Распределять финансовые средства и определять размеры заработных плат, в свою очередь, будет расширенное пленарное заседание с участием судей всех уровней.

Сокращен максимальный срок пребывания председателей судов в должности до десяти лет. До реформы они могли занимать данную позицию по 20–30 лет. Также председатели были лишены прерогативы распределения дел, что повышает прозрачность и справедливость судебного процесса.

Наиболее важным этапом по обеспечению независимости судов стала работа по внедрению механизмов, направленных на снижение давления силовых органов на судей и развитию состязательности в уголовном процессе (например, механизм санкционирования следственных оперативно-розыскных мероприятий в отношении судей генеральным прокурором, а не областной прокуратурой, как это было ранее).

Разработан новый Админис­тративный процедурно-процессуальный кодекс, созданный с учетом наилучшей мировой практики и международных стандартов. С адмюстицией в 2021 году введена новая парадигма «презумпции виновности госоргана», которая сменила обвинительный уклон против граждан в делах с участием государственных органов. Это значительно повысило уровень доверия населения и бизнеса судам, так как госорганы стали проигрывать дела: сейчас этот показатель достигает более 60%, в то время как до этого они проигрывали менее 15% дел.

Теперь что касается адвокатуры. Это важнейший правозащитный институт, обеспечивающий гражданам должную юриди­ческую защиту, оказание качест­венной помощи в суде.

С принятием 5 июля 2018 года Закона РК «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» укрепилось конституционное право граждан на профессиональную и качественную юриди­ческую помощь. Законом определена ключевая роль адвоката в судебном процессе, усилены его процессуальные полномочия, обозначен институт юридических консультантов, введены механизмы по соблюдению институционального равенства адвоката и государственного обвинителя.

В 2021 году в данный закон внесены поправки, направленные на улучшение организационных форм адвокатской деятельности для обеспечения должной оперативности принятия решений, предусматривающие создание Рес­публиканской коллегии юридических консультантов. Это позволило не только развивать данный институт, но и повысить конкурентоспособность палат юридических консультантов. Кроме того, расширены полномочия прези­диума Республиканской коллегии адвокатов. Им предоставлено право избираться в руководящие и исполнительные органы коллегии до двух сроков подряд. Законодательно регламентировано увеличение количественного сос­тава членов палаты юридических консультантов до 200 человек. В доверительное управление Респуб­ликанской коллегии адвокатов и Республиканской коллегии юридических консультантов передана единая информационная система «Е-заң көмегі» (система юриди­ческой помощи).

Установлены льготы для некоторых категорий адвокатов и юридических консультантов при оплате членских взносов. Исключены нормы, освобождаю­щие от прохождения аттестации в ка­честве юридического консультанта кандидатов, ранее уволенных из органов юстиции, а также лиц с опытом работы более 10 лет в юридических службах государственных органов.

Данные меры послужили качественным импульсом для развития и укрепления института независимой адвокатуры и юридических консультантов. Так, в текущем году адвокатское сообщество выиграло в Верховном суде два резонансных дела: о лишении адвокатской лицензии А. Мухамедьярова (были отменены решения нижестоящих судов, признанные незаконными); о тарификации работы адвокатов в рамках программы гарантированной государством юридической помощи (Верховный суд обязал нижестоящие суды тарифицировать их работу по часам, признав решения о поминутной тарификации незаконными).

В текущем году Республиканской коллегией адвокатов была подготовлена Концепция развития адвокатуры Казахстана «Новый Казахстан – новая адвокатура», реализация которой предусматривает тесное взаимодействие всех заинтересованных институтов и поддерживается на самом высоком уровне.

И в завершение хотелось бы также отметить работу по цифровизации судебной системы. Современные информационные технологии способствовали решению двух больших блоков проблем судебной системы – коррупции в судах и их высокой загруженности. Как известно, в августе текущего года введена в действие экстерриториальная подсудность. Именно благодаря цифровым системам дела теперь автоматически распределяются среди судов по всему Казахстану, что значительно повышает прозрачность процесса, в то время как коррупционные риски уменьшаются.

Одновременно с этим новый виток развития получил судебный кабинет, в рамках которого введен электронный формат судов. Сегодня судебное дело может быть инициировано и рассмотрено в онлайн-формате, документы загружаются на платформу и доступны для просмотра участниками процесса в любой момент. Согласно информации Верховного суда, более 90% дел рассматриваются онлайн. Этот механизм позволил разгрузить суды и сделать процессы более прозрачными.

Помимо вышеназванного, в рамках судебной реформы развивается институт медиации, создаются фронт-офисы в районных судах, модернизирован механизм рассмотрения бесспорных дел, принят стандарт по содержанию актов, введены обновленные, современные обу­чающие практики, внедрен досудебный протокол. Фактически проводимая судебная реформа нацелена на модернизацию и совершенствование каждой детали в системе правосудия.

В своем Послании народу Казахстана Глава государства отметил, что реформа судебной системы не заканчивается и при этом должна проводиться специалис­тами уже вне Верховного суда. Работа по совершенствованию судебной системы продолжена рабочей группой Сената Пар­ламента, в состав которой вошли государственные служащие, депутаты, судьи, общественники, представители бизнеса, международные организации, ученые-правоведы. В ходе дискуссий были рассмот­рены вопросы гуманизации законодательства, повышения независимости судов, развития медиации – логичного продолжения судебной реформы.

На основе рекомендаций рабочей группы подготовлены соответствующие законопроекты, среди которых – пакет поправок в Конституционный закон «О судебной системе и статусе судей» и законы по вопросам совершенствования процессуального законодательства, адвокатской деятельности и оказания юридической помощи, внесудебного и досудебного разрешения споров. Данные законопроекты планируется в ближайшее время внести на рассмотрение Мажилиса Парламента РК.

Предлагаемые изменения, равно как и дальнейшее реформирование судебной системы, призваны стать фундаментом Справедливого Казахстана, обеспечив социально-экономическую стабильность нашего общества, доверие граждан государственным институтам и придав импульс развитию современного демократического государства.

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