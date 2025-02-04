В Костанайской области возобновили проект «Серпін»

Он адресован молодежи из южных регионов страны, где наблюдается избыток трудовых ресурсов.

Фото: kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

У выпускников школ области Жетысу, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областей вновь появилась возможность пройти обучение в организациях технического и профессионального, послесреднего образования Костанайской области с последующим трудоустройством.

В соответствии с Региональной дорожной картой определены 15 колледжей, которые планируют обучить 550 человек по техническим, сельскохозяйственным и педагогическим специальностям. Участников проекта будут принимать в рамках целевого заказа, что является гарантией дальнейшего трудоустройства в Костанайской области.

Планируется заключить договоры с более чем 40 предприятиями. Специально созданная агитационная бригада из числа директоров и специалис­тов местных колледжей посетит южные регионы с января по май.

Ранее проект «Серпін» в Костанайской области реализовался с 2014 по 2021 год, тогда в десяти колледжах обучились 337 южан.