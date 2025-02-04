Профсоюзы СКО уделяют особое внимание развитию технического и профессионального образования

Как отметил на пресс-конференции председатель ОО «Северо-Казахстанская областная организация Казахстанского отраслевого профсою­за работников просвещения, науки и высшего образования» Берик Аюпов, все 24 колледжа региона работают в рамках Региональной дорожной карты, активно развивая технические специальности.

Фото: kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

В 2024 году проведен капитальный ремонт, модернизирована материально-техническая база учебных заведений, а также построе­но новое общежитие для колледжа сферы обслуживания.

По словам председателя Профсоюзного центра Северо-Казахстанской области Ерика Нуракаева, в 2024-м заключено 6 286 коллективных договоров, что составляет 93,6% от общего числа предприятий области. Это важный шаг к улучшению условий труда, увеличению социальных гарантий и защите прав работников.

Профсоюзы активно занимаются и правовой защитой трудящихся.

Как сообщила руководитель филиала Юридической клиники при Профцентре Северо-Казахстанской области Людмила Голенкова, в 2024 году бесплатную правовую помощь получили более чем 350 человек. «Мы помогаем членам профсоюза подготовить обращения, заявления в госорганы и исковые заявления в суд. В 2025 году планируем расширить число выездных консультаций и продолжить участие в социальных акциях», – отметила она.