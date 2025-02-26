Институт «шефства» предприятий над колледжами заработал в Жамбылской области

Ожидается, что это должно помочь снизить уровень безработицы и повысить безопасность в регионе

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках «Года рабочих профессий» прокурор Жамбылской области Нургалым Абдиров провел встречу в Шуском районе, на которой обсудил востребованность рабочих специальностей и пути снижения уровня безработицы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

Мероприятие было посвящено вопросам трудоустройства выпускников колледжей и недостаточной востребованности некоторых специальностей на рынке труда.

В Шуском районе ежегодно выпускаются более 200 специалистов в таких областях, как железнодорожное дело, агрономия, электрика и сварка. Однако, несмотря на значительное количество выпускников, более 67% из них не находят работу по своей специальности. Это приводит к высокому уровню безработицы, что, в свою очередь, влияет на рост преступности.

В 2024 году более половины преступлений в районе были совершены безработными, среди которых 17 – бывшие студенты местных колледжей.

В ходе форума также обсуждались меры по улучшению ситуации, включая создание курсов повышения квалификации и инициативу по открытию новых образовательных программ в партнерстве с бизнесом. Одним из решений стало подписание меморандума с ТОО «QYZYLSHA ZHER» об организации курсов по специальности «Агроном» на базе колледжа.

Достигнуты соглашения о трудоустройстве выпускников и организации «шефства» над ними, что должно помочь снизить уровень безработицы и повысить безопасность в регионе.