Институт «шефства» предприятий над колледжами заработал в Жамбылской области

Человек труда
0
Венера Баталова
корреспондент

Ожидается, что это должно помочь снизить уровень безработицы и повысить безопасность в регионе

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках «Года рабочих профессий» прокурор Жамбылской области Нургалым Абдиров провел встречу в Шуском районе, на которой обсудил востребованность рабочих специальностей и пути снижения уровня безработицы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

Мероприятие было посвящено вопросам трудоустройства выпускников колледжей и недостаточной востребованности некоторых специальностей на рынке труда.

В Шуском районе ежегодно выпускаются более 200 специалистов в таких областях, как железнодорожное дело, агрономия, электрика и сварка. Однако, несмотря на значительное количество выпускников, более 67% из них не находят работу по своей специальности. Это приводит к высокому уровню безработицы, что, в свою очередь, влияет на рост преступности.

В 2024 году более половины преступлений в районе были совершены безработными, среди которых 17 – бывшие студенты местных колледжей.

В ходе форума также обсуждались меры по улучшению ситуации, включая создание курсов повышения квалификации и инициативу по открытию новых образовательных программ в партнерстве с бизнесом. Одним из решений стало подписание меморандума с ТОО «QYZYLSHA ZHER» об организации курсов по специальности «Агроном» на базе колледжа.

Достигнуты соглашения о трудоустройстве выпускников и организации «шефства» над ними, что должно помочь снизить уровень безработицы и повысить безопасность в регионе.

#колледжи #трудоустройство #предприятия #шефство

Популярное

Все
Принять, адаптироваться и научиться правильно реагировать
Топливо, энергия и карбонизация
«Отпан»: открытый урок для педагогов
Как молодой алматинец поехал покорять Америку
В ожидании рекордного подъема воды
Управленцы нового формата
Эстафета поколений
Шаг к энергонезависимости
Тестируют установки, выкупают дома
Шагает «цифра» по полям
Формализм недопустим
Обязанность государства и ответственность граждан
Научить учиться
Основа научного прогресса
Гарант согласия и стабильности
Главное – не сдаваться
Обсуждены перспективные проекты
Жительница Конаева обустроила в своей квартире реабилитационный центр
Представлены отечественные разработки
Инструменты повышения эффективности госаппарата
Возврат к историческому времени
Сносить нельзя оставить
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
Казахстанцам упростили выдачу кредитов на отечественные авто
В Казахстане хотят лицензировать психологов
Село работящих людей
Чемпионка по пауэрлифтингу погибла при подъеме штанги в Индии
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
Правительство РК приступает к масштабному финансированию реального сектора экономики
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
«Непонятна причина такой агрессии»: мажилисмен – об атаке дронов на КТК
Только от жизни собачьей…
В Алматы ученые обсуждали историко-культурное наследие Золотой Орды
Михаил Шайдоров завоевал «золото» чемпионата четырех континентов
Он жизнь свою Отчизне посвятил
Разрабатывается проект генплана Туркестана
Новый аким области Абай проверил строительство моста в Семее
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
Астана переходит в «умный» режим
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
Почти 30 млн тенге похитили чиновники из сферы образования в Туркестанской области
Арабская компания запускает новый проект в Казахстане
Парикмахерские услуги подорожали в Казахстане
Как в гимназии № 27 Алматы воспитывают всесторонне развитых личностей
Общественный туалет с уникальным дизайном построили в Шымкенте
Сбежавшего от полиции водителя привлекли к ответственности по 8 статьям в Таразе
Ученые исследовали происхождение казахских собак породы тобет
Инфляция в Казахстане: в какой области растут цены
Резюмируя поручения Президента
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
Бизнес в Семее сетует на бесконтрольное повышение тарифов
История Каргалинского клада: в 1939 году республику взбудоражила весть о находке клада с золотом
Северный Казахстан демонстрирует успехи в АПК
Уникальный ясли-сад с соляной шахтой открылся в городе Сатпаеве
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Правила организации и проведения техосмотра изменили в Казахстане
Подвиг казахстанцев еще ждет своих исследователей

Читайте также

Профсоюзы СКО уделяют особое внимание развитию технического…
В Костанайской области возобновили проект «Серпін»
Школьники СКО приняли участие в конкурсе профессионального …
Почти 200 школьников получат дипломы по рабочим специальнос…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]