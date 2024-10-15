В Кыргызстане против расточительства: принят новый указ о погребении

В мире , Общество
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Глава республики Садыр Жапаров подписал указ «О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики «О погребении и похоронном деле», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Кабар

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Кыргызской Республике каждый человек имеет право на погребение после смерти согласно его волеизъявлению, с соблюдением обычаев и традиций, религиозных и культовых обрядов. Погребение осуществляется с учетом вероисповедальных обычаев и традиций, не противоречащих общепризнанным принципам морали, этики. В исламе, который исповедует большинство населения Кыргызской Республики, существует свое отношение к обряду погребения, собственные ритуалы и правила прощания с усопшим. К внешнему виду памятников на могилах мусульман выдвигаются довольно строгие требования: их традиции отличаются от христианской и других религий.

Между тем в современном кыргызском обществе при проведении погребений усопших встречаются такие отрицательные проявления и пороки, как тщеславие, пренебрежительное отношение к социальному положению других людей, чрезмерное расточительство, игнорирование религиозных обычаев и традиций – родственники усопшего возводят мавзолеи, сооружения из камня, гранита или мрамора огромных размеров, устанавливают статуи покойного, могилы окружают роскошные металлические ограды.

Указ президента Кыргызстана принят в целях упорядочения традиций и обычаев погребения усопших, защиты духовно-нравственных ценностей кыргызского общества, обеспечения социальной справедливости и практической реализации Закона Кыргызской Республики «О погребении и похоронном деле».

Согласно документу, Духовному управлению мусульман Кыргызстана рекомендовано:

– издать соответствующие фетвы для упорядочения традиций и обычаев погребения усопших, предотвращения расточительства при возведении намогильных памятников:

  • запрещающие возведение и установку монументов, статуй, памятников и надгробных плит, ограждений на территориях мусульманских кладбищ, изготовленных из камня, гранита, мрамора, металла и сочетания этих материалов, за исключением захоронений, имеющих в соответствии со статьей 22 Закона Кыргызской Республики «О погребении и похоронном деле» историко-культурное значение;
  • определяющие, что намогильные памятники и ограды изготавливаются из деревянных материалов и не превышают 0,70 метров в высоту.

– проводить постоянную информационно-разъяснительную работу среди населения по вопросам погребения усопших.

Госорганам поручено в трехмесячный срок:

  • Принять меры по практической реализации закона Кыргызской Республики «О погребении и похоронном деле»;
  • Разработать и утвердить градостроительные документации, типовые положения (инструкции), регламентирующие экологические, санитарные требования к размещению, оформлению и благоустройству, эксплуатации и содержанию кладбищ, размеры намогильных памятников, требования к материалам для их изготовления и установку;
  • Проводить среди населения постоянную разъяснительную работу по вопросам погребения усопших, исходя из вероисповедальных обычаев и традиций и недопущения расточительства при возведении намогильных памятников.
#указ #Кыргызстан #захоронение

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