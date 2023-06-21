В Мангистау дан старт бурению в рамках строительства завода по производству "зеленого" водорода

Международное сотрудничество, Экономика, Энергетика
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

По информации главы компании "Svevind" Вольфганга Кроппа, в мире еще не был реализован ни один проект по производству "зеленого" водорода такого масштаба.

Фото пресс-службы Правительства РК

В рамках строительства завода по производству «зеленого» водорода в Каракиянском районе Мангистауской области с участием федерального президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера и премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова состоялась церемония запуска пробного бурения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Проект реализуется известной немецкой компанией "Svevind" в рамках соглашения об инвестициях, подписанного во время визита президента Европейского совета Шарля Мишеля в Казахстан в октябре прошлого года. В ходе реализации в Мангистау планируется возвести солнечные и ветровые станции общей мощностью 40 ГВт. Это позволит выпускать до 2 млн тонн "зеленого" водорода или 11 млн тонн "зеленого" аммиака в год.

Начало геологического бурения знаменует собой новый этап в развитии проекта — это даст возможность получить важные данные для точного анализа подземных пород и проработки последующих этапов. В целом благодаря проекту Казахстан нарастит свои возможности в части поставок крупных объемов водорода или аммиака на европейские и азиатские рынки, а также ускорит переход своей экономики на экологически чистые рельсы.

По информации главы компании "Svevind" Вольфганга Кроппа, в мире еще не был реализован ни один проект по производству "зеленого" водорода такого масштаба.

Кроме того, в ходе посещения рабочей территории предприятия в присутствии высоких гостей был подписан контракт с консалтинговой компанией "Genesis" – дочерней фирмой французской инженерно-технической и технологической компании "Technip Energies" – на проведение предварительных проектно-изыскательных работ (pre FEED). Данные исследования помогут в принятии важных технологических решений и проведении детального планирования строительства завода.

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