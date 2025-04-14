В Мангистау приступили к реконструкции железнодорожной станции

Строительство
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Ирина Логвинова
собственный корреспондент по Мангистауской области

На железнодорожной станции «Мангистау» в Мунайлинском районе начались реконструкционные работы. Они ведутся в соответствии с поручением Главы государства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

Фото: акимат Мангистауской области

По данным  Министерства транспорта, начаты работы по реконструкции 125 железнодорожных вокзалов во всех регионах страны. В их числе и три вокзала Мангистауской области.

– В настоящее время ведется подготовка к капитальному ремонту трех железнодорожных станций региона: «Мангистау», «Шетпе» и «Бейнеу». Каждый объект был закреплен за соответствующими подрядными организациями. Сегодня началась реконструкция железнодорожного вокзала Мангистау. Ремонт здесь не проводился давно. На данный момент для реализации проекта мобилизовано около 150 рабочих. Реконструкцию планируется завершить к концу 2025 года, – проинформировал начальник Мангистауского областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Адайбек Калиев.

Общая площадь станционного комплекса составляет 763 квадратных метра. В процессе расширения его территории, около 2 гектаров земель, находящихся на балансе КТЖ, были возвращены в госсобственность и в настоящее время осваиваются.

Проект включает в себя полную реконструкцию интерьера и экстерьера станций, а также изменение их инфраструктуры. 

Как рассказал директор Департамента грузоперевозок Мангистауской области Нажимеден Губашов, первая железнодорожная станция в Мангистауской области открылась в 1967 году. Через 30 лет, в 1997 году, в здании был проведен небольшой ремонт. Сейчас же начались капитальные работы по реконструкции. 

– В ходе модернизации комплекса проводится ряд работ. В частности, кассы, информационные стойки и туалеты будут доступны для людей с ограниченными возможностями. Также будут установлены подъемные устройства, тактильные полосы, индукционные панели, обновлены тележки. Планируется открытие нового кафе, установка торговых автоматов, расширение складских помещений, организация комнат отдыха и матери и ребенка. Планируется также оборудовать залы ожидания бесплатным Wi-Fi», — сообщил Нажимеден Губашов.

Начало капитального ремонта здания вокзала стало одной из лучших новостей за последнее время для жителей и гостей региона. Люди выражают благодарность тем, кто находится на передовой этого масштабного проекта. 

Среди них и ветеран железнодорожной отрасли Мангистау Табылды Амиров.

– Наш регион становится красивее с каждым днем. В связи с бурным развитием туристической отрасли КТЖ нуждается в проведении полномасштабных ремонтных работ. В будущем наш регион будет принимать много гостей, поэтому я уверен, что он будет обустроен в соответствии с современными стандартами. Желаю успехов учреждению, начинающему строительство. Надеюсь, что работа будет завершена вовремя, -  поделился Табылды Амиров.

Добавим, что в связи с проведением реконструкционных работ железнодорожный вокзал Мангистау был временно перенесен в пустующее здание рядом. Там созданы кассы и зал ожидания.

#Мангистау #вокзал #реконструкция

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