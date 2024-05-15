В марте на учет поставили 142 тысячи авто в Казахстане

Больше всего в марте регистрировались автомобили с годом выпуска более 20 лет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В марте на учет поставлено 142 тыс. единиц автотранспортных средств, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года показатель уменьшился на 12,6%

Больше всего в марте регистрировались автомобили с годом выпуска более 20 лет – 35,2% от общей доли зарегистрированных, доля новых автомобилей сроком не более 3-х лет составила 7,3%.

На 100 человек в Казахстане приходится 22,6 легковых автомобиля, больше всех показатель в ВКО – 39,1 автомобилей на 100 человек, меньше всех в области Жетісу – 6,8 машин на 100 человек.

В целом по состоянию на 1 апреля 2024. количество зарегистрированных автотранспортных средств в Казахстане составило 5,5 млн единиц