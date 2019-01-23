В МИД РК прокомментировали инцидент на границе с Кыргызстаном
Казахстанские дипломаты официально запросили от кыргызской стороны подробную информацию об обстоятельствах произошедшего на государственной границе инцидента. Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, сообщает Kazpravdа.kz.
"После прояснения всех деталей со стороны нашего посольства будут предприняты необходимые в таких случаях правовые и организационные меры, включая оформление документов и отправку тела погибшего на родину", - сказал Смадияров.
По его словам, в настоящее время пограничные и консульские службы Казахстана и Кыргызстана проводят соответствующие мероприятия.
Дополнительные сведения будут предоставлены по мере поступления, добавил представитель МИД.
Напомним, сегодня, 23 января, пограничным нарядом Кыргызской Республики была осуществлена попытка задержания трех нарушителей границы, пытавшихся осуществить перегон 10-ти лошадей из Кыргызстана в Казахстан. В ходе задержания нарушители оказали сопротивление с применением холодного оружия. В данной обстановке кыргызскими пограничниками было применено оружие, в результате один из нарушителей получил огнестрельное ранение. Оставшиеся двое неизвестных с лошадьми скрылись на территории Казахстана. В 12.15 раненный нарушитель границы - гражданин Казахстана - скончался при транспортировании в больницу поселка Талас. В настоящее время силами и средствами Таразского пограничного отряда ведутся поисковые мероприятия нарушителей границы и лошадей.