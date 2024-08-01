В Министерстве просвещения подвели итоги за первое полугодие

Общество
7
Насихат Оркушпаева

Образовательная система играет важную роль в формировании человеческого капитала и обеспечении устойчивого развития общества. За первые шесть месяцев 2024 года, по информации пресс-службы Министерства просвещения, в дошкольных учреждениях создано почти 27 тыс. новых мест, что позволило увеличить охват детей возрастом от двух до шести лет качественным дошкольным воспитанием и обучением до 91,5%. В республике функционируют 11,5 тыс. детских садов.

инфографика Натальи Ляликовой

Стирая границы

Продолжается работа по устранению различий в образовании между городскими и сельскими учебными заведениями. Ежегодно модернизируются тысячи сельских школ, где оборудуются современные предметные кабинеты и лаборатории. Стремление к стиранию границ обусловлено не только желанием создать равные условия в получении знаний, социальной справедливостью, но и укреплением регионального потенциала. Ни для кого не секрет, что улучшение условий в сельских школах способствует удержанию населения в селах, снижению миграции в города и поддержанию экономической активности на местах. Проще говоря, образование является ключевым фактором для устойчивого развития регионов, особенно приграничных.

Долгие годы вопрос обеспечения населения в аулах Интернетом являлся первостепенным. Актуален он и сейчас. Как отмечают в профильном ведомстве, показатель качественного Интернета в казахстанских школах к июню 2024 года увеличен в три раза. Кроме того, 100% школьных учебников переведены в цифровой формат. Сейчас они доступны на одиннадцати платформах.

Для удобства граждан Министерством просвещения совместно с АО «Национальный центр исследований и оценки образования «Талдау» им. А. Байтурсынулы, АО «НИТ» и МЦРИАП­ запущен новый образовательный сервис Bilim в мобильном приложении eGovMobile. Он представляет собой интегрированный ресурс, включающий несколько разделов. Среди них – данные об образовании, цифровые документы об окончании образовательных учреж­дений, информация о попечительстве, профиль учащихся и другая дополнительная информация. Есть и раздел «Портфолио педагога», где содержится краткая информация о трудовой деятельности, стаже работы, категории и результаты прохождения аттестации.

Активно продолжается расширение сети специализированных образовательных учреждений. Доля школ, соз­давших условия для инклюзивного образования, увеличилась до 88%, а охват детей специальной психолого-педагогической поддержкой достиг 80%. Введены дополнительные критерии для обеспечения полноценного инклюзивного образования.

Особое внимание уделяется улучшению жилищных условий студентов колледжей. В регионах ведется строительство 11 новых общежитий на 2,6 тыс. койко-мест. Это позволит обеспечить жильем более 85% студентов, что значительно повысит комфорт и доступность образовательного процесса для молодежи.

Высокие результаты

В числе приоритетных задач государства остается безопасность маленьких казахстанцев и защита их прав. В этом году введен ряд законодательных изменений, направленных на ужесточение наказания за насилие в отношении детей и улучшение системы психологической поддержки и защиты прав несовершеннолетних. Здесь, к примеру, важно сказать о том, что в Казахстане закреплен статус региональных уполномоченных по правам ребенка. Кроме того, разработана специальная программа оказания помощи детям, пострадавшим от насилия, а также создано 18 центров психологической поддержки и внедрены внеплановые проверки без предупреждения субъектов контроля, расширены контрольные функции в сфере охраны прав детей и законодательно закреплена работа контакт-центра 111.

Также Минпросвещения усилены требования по обеспечению противопожарной и антитеррористической безопасности, обязательному наличию тревожной кнопки, системы видеонаблюдения, турникетов и лицензированной охраны. Впервые обеспечено максимальное оснащение организаций образования системами безопасности.

Пристальное внимание уделяется защите прав детей-сирот и несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей. Для их поддержки и подготовки к самостоятельной жизни внедрен институт наставничества. На 46% увеличен штат сотрудников органов опеки. В настоящее время рассматривается вопрос повышения их заработной платы на 50%.

На сегодняшний день школа продолжает играть ключевую роль в формировании гражданских и патриотических ценностей у подрастающего поколения. Внедрена «Единая программа воспитания» («Біртұтас тәрбие бағдарламасы»), в рамках которой проведено более 684 тыс. мероприятий и реализованы 22 крупных социальных проекта («Менің бауырым», «Досболlike», челлендж домбристов и другие). Успешно реализуется идея формирования нового состава управленцев в образовании. Так, уже 109 выпускников программы «1 000 лидеров изменений в образовании» назначены директорами школ, а 30 тыс. педагогов прошли бесплатные курсы повышения квалификации.

«Весной этого года, в самый критический момент, более 26 тыс. работников системы просвещения проявили подлинную солидарность и противостояли природной стихии. Министерством были незамедлительно приняты меры по поддержке обучающихся и педагогов. Более пяти тысяч наших детей получили путевки в оздоровительные лагеря» – сообщили в ведомстве.

Добавим, что нынче изменен подход к организации летнего отдыха школьников: разработаны единые требования, утвержден реестр детских оздоровительных центров, во всех регионах страны сформированы совместные мониторинговые группы из представителей государственных органов и акиматов. Учащимся розданы гайдбуки о культурном проведении летних каникул, в том числе по навыкам безопасного плавания.

Этим летом в различных лагерях отдохнут более 2,5 млн детей. Есть в их числе и победители различных международных соревнований. С начала текущего года копилка сборной Казахстана пополнилась 361 медалью (41 золотая, 134 серебряные, 186 бронзовых). Особым достижением стал абсолютный успех казахстанских школьников на международных чемпионатах по робототехнике в Сингапуре, Китае и США, стопроцент­ные результаты на Всемирной научной и инженерной выставке в Лос-Анджелесе, олимпиаде по биологии им. Авиценны в Узбекистане, Международной математической олимпиаде для девушек в Грузии EGMO-2024, Международной менделеевской олимпиаде по химии в Китае. Казахстанские школьники вошли в тройку сильнейших юных математиков Балканского полуострова.

«Такие высокие результаты наших школьников поспособствовали проведению самой престижной мировой олимпиады по биологии у нас, в Казахстане, в июле этого года. Впервые за всю историю проведения IBО-2024 именно в нашей столице собралось максимальное количество стран-участниц – это 300 юных биологов из 81 государства», – подчеркнули в Министерстве просвещения.

Все упомянутые результаты – лишь часть большой работы. Впереди – не менее амбициозные задачи и планы. Для системы просвещения, состоящей из 22 тыс. организаций образования, в том числе более 11,5 тыс. детских садов, 8 тыс. школ, 700 колледжей, в которых обучаются 6 млн детей и трудятся порядка 600 тыс. педагогов, стремление к современным стандартам качества, учитывая международные практики и инновации – важная составляющая.

#итоги #Министерство просвещения #полугодие

Популярное

Все
Этот ролик обжег сердца
Караганде подарили четырехэтажный торт
«Мертвые души» и незаконные надбавки
Две недели без газа и горячей воды
Роковое селфи
Кто поможет местному ученому?..
Создавая красоту... под ногами
В селе Басыкара Казалинского района прошел оригинальный конкурс братьев «Іні – ағаның тынысы»
Гала-концерт II Международного фестиваля циркового искусства Almaty circus festival восхитил зрителей
Люди любят удивляться
Над хвойными лесами нависла угроза
Проезд в автобусе для учащихся будет бесплатным
В Таразе открылся филиал российского университета
Слово о романе «Бопай ханум»
Более 520 тыс. штук молоди рыб спасено в Атырауской области
Токаев позвонил триумфатору Олимпиады
Трех чеченцев обвинили в Бельгии в планировании теракта
Волонтер награжден за активное участие в ликвидации последствий паводков
В пострадавшем от паводков жилом массиве Актобе строят комфортную школу на 300 мест
Путинцева вслед за Рыбакиной снялась с Олимпиады
Байден намерен представить план реформы Верховного суда США
Возвращенные средства должны работать на благо граждан
Елдос Сметов стал олимпийским чемпионом Парижа
Подростков-закладчиков становится все больше
Всемирные игры кочевников: беркутчи проехались на общественном транспорте по Астане
Париж-2024: кто из казахстанцев сегодня выступит на Олимпиаде
В Астане проверили готовность отелей к приему участников Всемирных игр кочевников
Глава государства поздравил олимпийского чемпиона Елдоса Сметова
Продажи риса в Казахстане выросли почти в полтора раза
На строительных площадках не играют
Спорт объединяет нацию
Ограничен вывоз скота из Шымкента
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Три человека погибли в воинской части в Арысе
Возвращение к истокам: как отметили праздник Сабантуй в Астане
Информацию о похищении судьи в Астане подтвердила полиция
УЕФА выбрал лучших футболистов Евро - 2024
На востоке республики вдвое увеличен объем ремонта дорог
Казахстан инициирует закон о семейно-бытовом насилии в рамках МПА СНГ
Сколько выпускников набрало пороговый балл на ЕНТ
Гости из Поднебесной ознакомились с туристическим потенциалом края
Неделя добра продолжается в регионах
У доброго хозяина и озеро икру мечет
Не сыпьте соль на сердце
Эпос Султана Раева
Состоялся технический пуск Шатыркольской горно-обогатительной фабрики
Представлена концепция развития искусственного интеллекта
«Цифра» на службе у недропользователей
Все, что вы еще не знали об ОСМС
Состоялся областной конкурс школьников «Менің шежірем»
С начала лета с территории заповедника «Бурабай» вывезено 152 тонны мусора
Популярное место отдыха шымкентцев возвращается в государственную собственность

Читайте также

Роковое селфи
Две недели без газа и горячей воды
«Мертвые души» и незаконные надбавки
Караганде подарили четырехэтажный торт

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]