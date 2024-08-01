В Министерстве просвещения подвели итоги за первое полугодие
7
Насихат Оркушпаева
Образовательная система играет важную роль в формировании человеческого капитала и обеспечении устойчивого развития общества. За первые шесть месяцев 2024 года, по информации пресс-службы Министерства просвещения, в дошкольных учреждениях создано почти 27 тыс. новых мест, что позволило увеличить охват детей возрастом от двух до шести лет качественным дошкольным воспитанием и обучением до 91,5%. В республике функционируют 11,5 тыс. детских садов.