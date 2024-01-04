В Минкультуры новое назначение

Назначен председатель Комитета информации, передает Kazpravda.kz со ссылкой на primeminister.kz

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"Приказом министра культуры и информации Раханов Мейрлан Акылбекович назначен председателем Комитета информации", - говорится в сообщении пресс-службы.

Он родился в 1988 году в Карагандинской области. Окончил Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.

Трудовую деятельность начал в 2011 году в отделе внутренней политики акимата г. Караганды.

В 2012 г. работал ведущим специалистом Налогового управления Карагандинской области.

С 2012 по 2013 гг. работал главным специалистом управления внутренней политики акимата Карагандинской области.

С 2013 по 2016 гг. — эксперт, главный эксперт Управления печатных СМИ Комитета информации.

С 2016 по 2021 гг. — эксперт, консультант, инспектор Пресс-службы Президента РК.

С июля 2021 г. по декабрь 2023 г. был заведующим сектором Пресс-службы Президента РК.