В Минкультуры новое назначение

Политика, Кадровые назначения
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Назначен председатель Комитета информации, передает Kazpravda.kz со ссылкой на primeminister.kz

Фото primeminister.kz

"Приказом министра культуры и информации Раханов Мейрлан Акылбекович назначен председателем Комитета информации", - говорится в сообщении пресс-службы.

Он родился в 1988 году в Карагандинской области. Окончил Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза. 

Трудовую деятельность начал в 2011 году в отделе внутренней политики акимата г. Караганды. 

В 2012 г. работал ведущим специалистом Налогового управления Карагандинской области.

С 2012 по 2013 гг. работал главным специалистом управления внутренней политики акимата Карагандинской области.

С 2013 по 2016 гг. — эксперт, главный эксперт Управления печатных СМИ Комитета информации.

С 2016 по 2021 гг. — эксперт, консультант, инспектор Пресс-службы Президента РК.

С июля 2021 г. по декабрь 2023 г. был заведующим сектором Пресс-службы Президента РК.

#назначение #Минкультуры #Комитет информации

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