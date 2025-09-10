В Минобороне обозначили приоритеты реализации Послания Президента

За строкой Послания
5
Айман Аманжолова
В Астане под руководством министра обороны генерал-лейтенанта авиации Даурена Косанова состоялось совещание, на котором были определены приоритеты развития оборонного ведомства с учетом положений Послания Главы государства, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

В работе приняли участие руководство оборонного ведомства, главнокомандующие видами Вооруженных сил, командующие родами войск и региональных командований, а также начальники департаментов, главных управлений и военных учебных заведений.

Министр обороны, отметив ключевые ориентиры развития страны, обозначенные в Послании Президента, акцентировал внимание на стратегической задаче форсированного внедрения инструментов цифровизации и технологий искусственного интеллекта. По его словам, Вооруженные силы должны стать активными участниками технологической модернизации.

– Перед Министерством обороны стоит задача активного внедрения цифровых решений, технологий ИИ, автономных систем управления, а также развития киберкомпонента национальной обороны. Армия будущего – это армия, способная реагировать на гибридные угрозы, действовать быстро, точно и высокотехнологично, – подчеркнул генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов.

Глава оборонного ведомства поручил до конца текущего года завершить в каждой воинской части строительство локальной сети, а во всех военных учебных заведениях — оцифровать процесс обучения и включить в программы занятия по изучению искусственного интеллекта. В транспортно-логистической и строительной сферах министр обратил внимание на необходимость повышения качества работ и широкого применения 3D-моделирования.

Отдельный акцент был сделан на развитии военной медицины. Технологии искусственного интеллекта должны внедряться и в деятельность военных медиков, которым поручено выстроить новую систему мониторинга качества и объема медицинских услуг.

Важное место на совещании заняли вопросы воспитательной и идеологической работы. Особое внимание будет уделено укреплению доверия общества к армии, повышению правовой культуры и формированию у военнослужащих современных ценностных ориентиров.

 

 

