В Минпросвещения ответили на заявление Мусина об отсутствии интернета в школах

Как отметили в ведомстве, финансирование школ находится в ведении акиматов. Соответственно, деньги для обеспечения интернета в школах выделяются акиматами.

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Пресс-служба Министерства просвещения РК опубликовала разъяснение к информации о причинах низкой скорости интернета в некоторых школах, сообщает Kazpravda.kz.

Как отметили в ведомстве, финансирование школ находится в ведении акиматов. Соответственно, деньги для обеспечения интернета в школах выделяются акиматами.

"Проблема недостаточной скорости интернета в школах имеет несколько причин. Среди них - отсутствие технических условий (оптоволоконных сетей и др). Кроме того, в части школ есть техническая возможность для подключения к скоростному интернету. Но его фактическое отсутствие связано не с экономией директоров школ, а с тем, что финансирование качественного интернета изначально не предусматривается акиматами и маслихатами в достаточном объеме для подключения школ к необходимому тарифному плану. И, разумеется, из-за нехватки средств, выделяемых акиматами, директор школы или руководитель отдела образования не могут обеспечить высокоскоростной интернет", - разъяснили в Минпросвещения.

В пресс-службе напомнили, что ранее министерством была опубликована информация и впервые обнародованы суммы, выделенные акиматам на сферу образования.

"Информация доступна на сайте и в соцсетях министерства", - подчеркнули в ведомстве.

Накануне министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин в ходе правительственного часа в Мажилисе заявил, что низкая скорость интернета в школах связана с экономией директоров.

"В школах ситуация такая: бюджет за интернет доходит до школ, к примеру, за 20 мегабит в секунду по стандарту, а директор школы экономит и платит за 8 мегабит в секунду. Соответственно, ему подают 8 мегабит», - сказал Мусин.

Второй проблемой министр обозначил отсутствие разводки внутри школ.

«Оператор доводит связь лишь до модема, в основном, в кабинет бухгалтера и директора, а по всей школе интернета нет», - заявил глава МЦРИАП.

Как отметил министр, акиматам поручили централизовать заключение договоров на подключение к интернету, также поручено заложить дополнительные средства для того, чтобы внутри школы могли установить Wi-Fi соединения и локальные сети.

Также он объяснил ухудшение качества связи в целом по Казахстану.