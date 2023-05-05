В мире чудных персонажей

Дальше посетителей встречает крошечка Алмуша – девочка с ладошку, ставшая символом нашего города. Автор Алмуши – художник национальных кукол Анастасия Елисеева. Есть и менее приятные экземпляры – сказочные персонажи, высмеивающие людские пороки. Эмоции на их лицах настолько выражены, что куклы кажутся живее некоторых людей. Язык не поворачивается называть их экспонатами, это, скорее, участники костюмированного шоу.

Но как удается вдохнуть жизнь в пластик, чтобы тысячи посетителей, затаив дыхание, замирали перед очередным шедевром? Самое главное условие – художник должен быть немного не от мира сего, в хорошем смысле этих слов, признаются сами кукольные творцы. Они живут словно в двух параллельных мирах. Один из них волшебный, наполненный сказочными историями, чудными персонажами, а второй – реальный, в котором они и делятся с нами, обывателями, своей магией.

В течение года более полусотни кукольных художников готовились к масштабному событию – выставке авторских кукол, организованной творческим союзом кукольников Asia Doll. Мастера представили около 200 работ. На каждый экспонат уходит разное количество времени, но меньше чем за полгода редко кому удается сотворить шедевр. Кроме отечест­венных творцов в мероприятии уже не первый год принимают участие художники из России, Беларуси и Кыргызстана. Традиционно внутри выставки есть два отдельных проекта. Сегодня это «Шелковый путь» и «Босоногое детство».

– Подготовительный период длился целый год, – говорит организатор мероприятия Татьяна Семенова. – Работа была очень кропотливая. Каждая, даже самая крошечная куколка, стоила многих бессонных ночей, но результат превзошел ожидания – выставка получилась невероятно разнообразная, интересен абсолютно каждый персонаж.

Марина Асими, автор куклы Виктора Цоя, более полугода трудилась над своей работой. В ней не бывает мелочей, наоборот самое важное – именно мелочи. Приходилось пересматривать концертные записи, интервью, клипы – все для того, чтобы уловить самые мелкие особенности – тот взгляд, дернувшийся мускул, эмоции на лице.

– Мне хотелось добиться максимального сходства, – говорит Марина, юрист по профессии. – Виктор Цой – мой кумир, и для меня это больше, чем просто работа над куклой, да у нас и не бывает просто кукол, все они словно забирают частичку души мастера и становятся его продолжением.

Часто бывает так, что куклы в процессе своего рождения начинают диктовать условия. Задумал было автор одеть куклу в дорожный костюм и усадить на коня, а она вдруг «замуж» собралась! Внезапно в пышный наряд облачилась и сережки в уши вставила. А бывают и совсем «упертые» экземпляры.

– Ну не хотят они брать в руки оружие! – сетует художник-историк Гаухар Игликова. – Я планировала пополнить серию кукол «Степной дозор». Но они воспротивились этому. Один из батыров отказался надевать доспехи. Я и наряд ему перешивала и усадила. А все равно получился мирный персонаж, без жесткости во взгляде.

Профессиональных кукольников на весь Казахстан не наберется и сотни, но это уже хороший результат, еще пять лет назад не было и половины от этого количества. Наши мастера уверенно заявляют о себе на международной арене. Лучшие сегодняшние экземпляры из серии «Шелковый путь» поедут в Россию на выставку «Искусство кукол».