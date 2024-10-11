В мире любовных интриг и страстей

фото предоставлено театром «Астана Опера»

Новая постановка в рамках проекта театра Piccolo стала большим культурным событием, так как музыкальный шедевр эпохи барокко впервые представили на казахстанской сцене. Среди созданных Вивальди опер «Неистовый Орландо», изначально именуемая «Неистовый Роланд», отличается колоритным сочетанием барокко и классицизма, патетики и героики, комедии и волшебства. Либретто к опере написал Грацио Браччьоли по поэме «Неистовый Роланд» Людовико Ариосто.

Cюжет «Неистового Орландо» разворачивается вокруг главного героя – воина Орландо, чья нераз­деленная любовь к прекрасной Анжелике приводит его к помешательству. Орландо, переживая страстные чувства, погружаясь в пучину ревности и гнева, теряет рассудок. На фоне его переживаний и тяжелой болезни развиваются и другие любовные интригующие линии.

В ходе представления зрители с интересом наблюдают за захватывающими любовными перипетия­ми, наслаждаются европейской эстетикой середины XVIII века, отраженной в изящной сценографии и роскошных костюмах эпохи правления короля Людовика XVI.

Лаборатория алхимика, созданная на сцене, стала не просто декорацией, а глубокой метафорой человеческой души. В сценическом пространстве забальзамированные сердца, игра света и тени, мерцание свечей погружают публику в мистический мир, где реальность пересекается с магией.

Итальянский режиссер Алла Симонишвили раскрывает некоторые детали постановки. Хотя в произведении переплетаются несколько любовных историй, она сделала акцент на сюжетной линии главного героя Орландо, безответно влюбленного в Анжелику.

– Музыка непривычна для репертуара вашего прекрасного театра. Тем не менее с ней стоит познакомиться, потому что Вивальди – большая фигура в истории оперного искусства. Произведения эпохи барокко очень специфичны, инструментальны и требуют широты и глубины вокальных возможностей. Здесь речь идет о быстром пении. Артисты, которые исполняют этот репертуар, получают колоссальный опыт, потому что это необыкновенная школа, которая учит балансировке звука, – говорит режиссер.

Итальянский сценограф Манана Гуниа уделила особое внимание исторической эпохе в иллюзорном мире любовных интриг и коварных страстей.

– Все действие, которое по либ­ретто происходит на заколдованном острове Альчины, у нас разворачивается в алхимической лаборатории колдуньи. В те времена, на закате старого режима французской монархии, эта тема была очень модной и развлекающей, наверное, все знают о Калиостро, людях, которые увлекались алхимией, оккультными науками и спиритическими сеансами. Наша Альчина – не просто негативный персонаж, колдунья, она – прототип алхимика, который занимается опытами. Когда мы говорим о ее победах, то они придают силу ее вечной молодости и вечной жизни. Когда она теряет свои силы, сердца на сцене угасают. В целом символ сердца – лейтмотив нашего спектакля, – поясняет Манана Гуниа.

Таинственный и властный образ Альчины воплотила ведущая солистка театра Татьяна Вицинская.

– Мой персонаж очень интересный. У меня меццо-сопрано, конечно, в моем репертуаре очень много таких драматических и интригующих партий. Альчина немного отличается от моего основного репертуара. Коварство, хитрость, волшебство, магия – всего этого ранее никогда не было в характерах моих героинь. Но тем интереснее роль, а раскрыть образ моей героини помогают в том числе и магические аксессуары, предложенные художником-постановщиком, – отметила она.

Партия Орландо в интерпретации Расула Жармагамбетова отличалась особой выразительнос­тью и драматизмом. По задумке режиссера в финале ему приходится уйти в другой мир.

– Режиссер поставил передо мной задачу проявить себя не только как оперному певцу, но и как актеру. Это было интересно. Орландо участвовал в войне, видел жестокость на поле боя, поэтому вернулся домой далеко не прежним человеком. Я старался в первую очередь передать смелость и мужественность персонажа, – подчеркнул Расул Жармагамбетов.

Дирижер, заслуженный деятель РК Абзал Мухитдин уверен, что новый оперный спектакль сможет покорить мировые театральные подмостки.

– В этой постановке задействованы всего 10–11 исполнителей в оркестре. Благодаря такому составу получается идеальный барочный ансамбль с солистами на сцене. Это удобно, потому что зачастую скрипки дублируют вокальную строчку. Такое решение оправдано не только художественно, но и исторически, чтобы оркестр не превалировал, а на виду были солисты. Такими и были раньше барочные составы. В нашей оркест­ровке постоянно присутствует клавесин, без него музыка барокко просто невозможна. Помимо восприятия звука, визуальная сторона находится на первом месте. Мы знаем, что человек воспринимает 70–75% именно оптичес­ки. Костюмы безупречные, они потрясающие, очень стильные, яркие! Думаю, что на гастролях мы можем удивить этим спектаклем зарубежную публику. Я уже начал переговоры по поводу гастролей этой постановки, – подытожил маэстро.