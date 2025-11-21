Произведение, действие которого разворачивается в Алматы, уже признано одной из ярких новинок отечественной литературы, передает корреспондент Kazpravda.kz

В книге под названием «Город осени» рассказывается история алматинского журналиста-аутсайдера Ролана Баева, чей кризис среднего возраста сопровождается бесплодными мечтами о чуде, поиском денег, пространными рассуждениями о кулинарных изысках и чтением восхитительных писем на фоне дружеских застолий с ватагой эксцентричных собутыльников. И вдруг мечты о чуде сбываются. Успех, слава, деньги внезапно сваливаются на стареющего неудачника. Но у всякой магии есть темная сторона, требующая заплатить по счетам неизвестным и мрачным силам.

Роман интересен тем, что одним из его главных героев является сам южный мегаполис. Созданный Искандером Даном образ Алматы отличается лирической проникновенностью и сентиментальностью. В изящных пейзажах, в мыслях и поступках своих персонажей писатель раскрывает душу города — удивительную и неповторимую.

— Город, наполненный прохладной памятью и ностальгией, полный соблазнов, любви и печали, прекрасный в своей трогательном осеннем очаровании, становится одним из главных героев романа, определяющим поступки и судьбы своих обитателей, — отметил Искандер Дан.

Книга, вышедшая в одном из крупнейших издательств России, привлекла к себе внимание многочисленных читателей. Они отмечают особую атмосферу, самобытность внутренней драматургии и композиционную стройность произведения.

Роман «Город осени» уже появился на книжном рынке Казахстана.