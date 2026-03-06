Фото: Kazpravda.kz

Вечер казахов в Москве прошёл в рамках культурной программы «Шатёр Рамадана». Гости вечера насладились звучанием домбры, а также узнали о жизни и наследии выдающегося общественного и политического деятеля Алихана Букейхана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

«Шатёр Рамадана» – это социально-благотворительный проект, который мусульманское сообщество проводит в российской столице более 20 лет. В этом году он посвящён объявленному президентом России Году единства народов страны. Площадка открыта на протяжении всего месяца поста. Каждый день здесь посвящён одной из мусульманских стран или регионов.

В этом году в проекте принимают участие делегации около десяти государств, среди которых Катар, Саудовская Аравия, Афганистан, а также представители регионов России.

– Ежегодно мы на Рамазане участвуем. Нам дают лекало сценария, и мы стараемся раскрывать тему, которую нам дают. Ставим цель и достигаем её. Это направлено на воспитательную часть. Мы привозили для национальных игр аркан тарту, лянга, асык, тогызкумалак, - рассказал организатор мероприятия Мунсыз Садык.

В рамках благотворительных ифтаров организаторы планируют накормить более 80 тысяч человек. Завершится проект семейным фестивалем Ораза-байрам.