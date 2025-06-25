В МВД подвели итоги оперативно-служебной деятельности за полугодие

Закон и Порядок
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Венера Баталова
корреспондент

В Министерстве внутренних дел Республики Казахстан состоялось расширенное заседание коллегии с участием руководителей служб центрального аппарата и территориальных органов внутренних дел, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе заседания подведены итоги оперативно-служебной деятельности за первое полугодие, а также приняты приоритетные задачи в рамках реализации поручений Президента, данные на расширенном заседании Коллегии действующих органов.

Как отметил министр внутренних дел Ержан Саденов, за отчетный период наблюдается положительная динамика. Общее количество зарегистрированных краж электроэнергии сократилось на 11%. Отмечено число убийств, тяжелых телесных повреждений, изнасилований, разбоев, грабежей, хулиганств, краж, скотокрадств и других преступлений. Также зафиксировано снижение уровня правонарушений в ресторанах и на улицах.

Участники приняли решение о возможных недостатках в деятельности и обсудили пути их ограничения. Перед руководителями и личным составом поставлены особые задачи по продвижению принципов «Закона и порядка», усилению защиты правонарушений, совершенствованию уголовно-исполнительной системы, внедрению сервисной модели работы полиции и сохранению кадрового потенциала.

Особое внимание уделяется вопросам взаимодействия с исполнительными органами, в том числе по повышению материально-технической оснащенности оборудования, обеспечению качественного региональной республиканской акции «Таза Қазақстан», созданию условий для безопасного пребывания туристов в стране, а также продолжению внедрения цифровых решений в сфере охраны общественного порядка и досудебного расследования.

В ходе заседания, приуроченного ко Дню казахстанской полиции, были отмечены высокие показатели в служебной деятельности и усилены лучшие сотрудники органов внутренних дел.

#МВД #итоги #полугодие

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