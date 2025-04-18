В Алматы состоялась Международная научно-практическая конференция, посвященная перспективам развития музыкальной тюркологии. Она была приурочена к 30-летию Первого международного симпозиума «Музыка тюркских народов», состоявшегося в Алматы в мае 1994 года. Тот форум стал отправной точкой в развитии музыкальной тюркологии как самостоятельной научной отрасли, оказавшей влияние на целое поколение музыкальных исследователей. Конференция, которая прошла 11 апреля 2025 года, продолжила эту линию. Организаторы – Казахская национальная консерватория им. Курмангазы при поддержке Министерства культуры и информации, – несмотря на трудности не только материального, но и геополитического характера, вновь собрали ведущих специалистов-этномузыковедов из тюркоязычных стран, США, Японии и Европы (Великобритания, Германия, Австрия и Польша).

Конференция началась с исполнения одноименного кюя легендарного тюркского композитора IX века Коркыта, прозвучавшего на древнетюркском инструменте кылкобыз. Затем с напутственным словом к участникам конференции обратились в режиме онлайн поэт Олжас Сулейменов и известный ученый-этномузыковед из США Изалий Земцовский.

Инициатором Первого международного симпозиума, прошедшего в 1994 году, была Алматинская (сейчас – Казахская национальная) консерватория им. Курмангазы в лице ее тогдашнего ректора Дюсена Касеинова, идейным вдохновителем того масштабного форума был док­тор искусствоведения Булат Каракулов, за научную часть и концерты отвечала известный профессор-музыковед Сауле Утегалиева. Заявки на участие в Первом симпозиуме подали свыше 100 человек, присутствовали на нем около 70 музыковедов из стран СНГ и дальнего зарубежья.

– Тогда о том, чтобы участвовать в форуме в режиме онлайн, еще никто и не слышал, поэтому музыковеды из разных стран приехали в Алматы лично, – рассказывает, вспоминая события тех дней, организатор Первого музыкального симпозиума, заслуженный деятель РК, амбассадор международного совета по традиционной музыке (ICTMD) Дюсен Касеинов. – Кто-то из участников приехал за свой счет, для кого-то мы нашли спонсоров, но форум получился мощный.

По словам Дюсена Касеинова, усилившийся интерес к истории, этнографии, искусству и музыке тюркских народов во многом способствовал появлению в 1993 году такой широко известной меж­дународной организации, как ТЮРКСОЙ, генеральным секретарем которого он являлся с 2008 по 2022 год.

– Интерес к тюркской музыке был огромный во всем мире, сама жизнь давно требовала единения тюркских народов, но во времена железного занавеса такое понятие, как «тюркский мир» в СССР не приветствовалось, – сказал он. – Приехавшие в Алматы музыковеды из разных стран рассуждали о взаимодействии и взаимопроникновении их музыки. Тезисы из выступлений участников и программа Первого симпозиума на трех языках (казахском, английском и русском) были опубликованы еще до его открытия. Вот тогда и выяснилось, что немало ученых в мире занимаются изучением музыки тюркских народов. Участники Первого музыкального симпозиу­ма в Алматы приняли коммюнике, адресованное главам правительств тюркских стран. Основное его содержание было связано с активизацией исследований музыки тюрков и пропагандой ее лучших образцов. Практическим следствием музыкального форума в Алматы в 1994 году стало объединение народов с помощью интернациональных постановок. Например, в 2013 году в ряде стран (в частности, в Баку, в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета) состоялась постановка оперы «Кероглы» Еркегали Рахмадиева с участием звезд мировых сцен.

В промежутке между 1994–2024 годами состоялось много интересных форумов, посвященных традиционной музыке тюркских и тюрко-монгольских народов, появились работы, связанные со сравнительно-типологическим изучением их музыки. Но именно тот Первый симпозиум, по словам музыковеда Сауле Утегалиевой, дал толчок развитию музыкальной тюркологии в нашем регионе.

– До того момента, как этномузыковеды практически всего мира собрались в 1994 году в Алматы, мы и не предполагали, что тюркской музыкой занимаются исследователи в США, Германии, Японии, Франции и других странах, – рассказывает музыковед. – Японец Лео Тадагава, к примеру, участник и Первого, и Второго музыкального симпозиумов в Алматы, специализируется на варганах (инструмент типа казахского шанкобыза). Поэтому он и занимается сравнительными исследованиями того, как звучит музыка на шанкобызе у казахов, кыргызов и у самих японцев. Что касается народов, проживающих в Центрально-Азиатском регионе, то хотя межэтнические музыкальные связи между ними имелись всегда, каждый до 1994 года занимался в основном изучением только своей музыки: казахи – казахской, узбеки – узбекской и так далее.

Сауле Утегалиева отметила, что в отличие, к примеру, от филологии и этнографии в музыке очень много моментов, связанных с различиями даже внутри тюркского музыкального мира.

– Дело в том, что тюркский этнос функ­ционирует не только на территории Центральной Азии, но и в Европе, и в Юго-Восточной Азии, и в Закавказском регионе, – утверждает она. – Поэтому, к примеру, в Азербайджане и Туркмении чувствуется сильное иранское влияние, в музыке тюрков Южной Сибири (тувинцев, хакасов, шорцев и других народов) превалируют монгольские мотивы, а у тюрков Поволжья и Приуралья преобладают тюрко-славянские связи.

Что касается казахской музыки, то она существенно отличается от музыки кыргызов, азербайджанцев и других тюркских народов. Так как казахи являются кочевым народом, ведущим скотоводческий образ жизни, то и музыкальный инструментарий был иным, чем у других родственных народов, и звучал он, следовательно, по-другому. А именно: если у казахов преобладает сольное исполнительство, то у оседлых тюрков-земледельцев (азербайджанцев, уйгуров и т. д.) развиты ансамблевые формы музицирования. Но если говорить о прототюрках, то казахи сохранили те традиции, которые идут из глубокой древности. Это игра на домбре, сыбызгы и таком древнетюркском музыкальном инструменте, как кылкобыз. Именно об этом инструменте упоминается в древнетюркском словаре Махмуда Кашгари «Диван лугат ат-турк», написанном в Х веке. Еще один нюанс: у казахов домб­ровая музыка значительно сложнее, чем у других народов. У кыргызов тоже, к примеру, есть схожий с казахским кюем музыкальный жанр, но у их кю (күү) другая техника – там много звукоподражательных приемов.

…Музыкальный форум в Алматы в апреле 2025 года завершился тем, что его участники внесли предложения об инициировании перед правительствами своих стран новых проектов по совместному изучению музыки тюркских народов, ее внедрению в учебный процесс в музыкальных колледжах и вузах, а также созданию учебников по тюркской музыке и словаря общетюркских музыкальных терминов.