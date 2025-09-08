В Нацгвардии обсудили Послание Президента

Президент
В Главном командовании Национальной гвардии, а также во всех региональных командованиях военнослужащие в прямом эфире слушали Послание Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию», передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Глава государства обозначил главные приоритеты развития страны, подчеркнув, что закон и порядок должны оставаться прочным фундаментом государственности. В выступлении прозвучали важные слова о необходимости нулевой терпимости к любым проявлениям беззакония и жестокости, укреплении единства нации и патриотизма в условиях глобальных вызовов.

«Если наш народ будет сплоченным, если внутренняя обстановка будет стабильной, мы преодолеем все трудности, справимся с любыми испытаниями. Поэтому призываю всех соотечественников ценить и беречь спокойствие в стране», – отметил Президент.

Сразу после трансляции военнослужащие делились впечатлениями о сказанном, обсуждали инициативы и задачи, поставленные главой государства.

«Вы должны спокойно и уверенно ориентироваться в военно-политической жизни нашего государства, понимать современные вызовы и уметь правильно оценивать происходящие события. Президент особо подчеркнул, что закон и порядок, безопасность граждан, их права и спокойствие — это главный приоритет государственной политики. Наряду с этим особое внимание уделено развитию социально-экономической сферы и внедрению современных технологий, в том числе использованию искусственного интеллекта в интересах государства и общества», – отметил заместитель Главнокомандующего Национальной гвардией по воспитательной и социально-правовой работе генерал-майор Кайрат Умбетов. .

По словам председателя Совета ветеранов Национальной гвардии генерал-майора Калиакпара Токышева, Послание стало важным ориентиром для гвардейцев:

«В Послании четко определены направления развития, отвечающие вызовам времени. Личный состав Национальной гвардии всегда будет оставаться на страже безопасности государства и спокойствия общества. А мы, ветераны, продолжим воспитывать молодежь в духе патриотизма и преданности Родине», – подчеркнул он.

Послание Президента стало объединяющим событием для всего личного состава войск правопорядка, подтвердив значимость их миссии – служить государству и народу.

