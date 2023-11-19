В Неаполе открылась выставка "Кочевники Казахстана: прошлое и настоящее"
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Вахитов Елдос
Выпускающий редактор
Экспозиция продлится до 14 декабря, передает Kazpravda.kz
В выставочном зале замка Кастел Нуово Неаполя открылась выставка Музея истории города Алматы "Кочевники Казахстана: прошлое и настоящее", сообщает МИД республики.
Выставка содержит более 140 экспонатов. Экспозиционное пространство выставки представлено следующими тематическими зонами: традиционное убранство юрты, конское снаряжение, предметы быта, ювелирные украшения и музыкальные инструменты.
Церемонию открытия выставки посетили более 300 человек, в числе которых – представители культуры, академических кругов, бизнес-сообществ, сферы туризма.
Выставка продлится до 14 декабря этого года.