В Неаполе открылась выставка "Кочевники Казахстана: прошлое и настоящее"

Фото: МИД Казахстана

В выставочном зале замка Кастел Нуово Неаполя открылась выставка Музея истории города Алматы "Кочевники Казахстана: прошлое и настоящее", сообщает МИД республики.

Выставка содержит более 140 экспонатов. Экспозиционное пространство выставки представлено следующими тематическими зонами: традиционное убранство юрты, конское снаряжение, предметы быта, ювелирные украшения и музыкальные инструменты.

Церемонию открытия выставки посетили более 300 человек, в числе которых – представители культуры, академических кругов, бизнес-сообществ, сферы туризма.

Выставка продлится до 14 декабря этого года.