В нефтегазовой отрасли РК занято свыше одного миллиона человек - Саткалиев

Сегодня министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев на торжественном собрании поздравил работников нефтегазовой отрасли со знаменательным днем, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэнерго

Фото: Минэнерго

Министр отметил значимость нефтяной отрасли в национальной экономике. Благодаря работникам нефтегазового сектора крепнет производство и развиваются технологии.

«На протяжении всего периода становления Независимого Казахстана топливно-энергетический комплекс является локомотивом развития всей экономики страны. Только за счет нефтегазового сектора формируется 44% государственного бюджета страны», - сказал Саткалиев.

По словам министра, на сегодняшний день в нефтегазовой отрасли занято около 12.3% от общего числа работающих в стране или порядка 1.1 миллиона человек, что подчеркивает её важность для трудового рынка Казахстана. Нефтяная индустрия также привлекает значительные инвестиции, способствуя развитию других секторов экономики и созданию новых рабочих мест.

«Сегодня в Республике Казахстан осуществляют добычу нефти и газоконденсата 83 добывающие компании-недропользователи. Численность персонала нефтегазовой отрасли составляет 76 772 человек, из них казахстанских работников - 75 605 человек», - отметил он.

В рамках торжественного собрания министр вручил государственные награды, юбилейные медали, почетные грамоты и благодарственные письма заслуженным работникам, внесшим значительный вклад в развитие отрасли.

Так, орденом «Достық» ІІ категории награжден председатель правления ТОО «КазРосГаз» Абдрасулов Н.А. и орденом «Құрмет» - председатель президиума «Союза нефтесервисных компаний Казахстана» Р.Х.Жаксылыков, медалями «Ерен еңбегі үшін» - ветеран нефтегазовой отрасли Избергенов М.М., оператор 5-ой категории по исследованию скважин АО «Өзенмұнайгаз» Кобешов К.Ж., слесарь-сантехник 5 категории промышленного управления «Қаламқасмұнайгаз» при АО «Маңғыстаумұнайгаз» и др.