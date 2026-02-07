Фото: t.me/konstituciyalikreforma

Он остановился на статьях проекта Основного закона, закрепляющих свободу выражения мнений, а также научно-технического и художественного творчества.

«Без свободной мысли страна не развивается, без открытого обмена мнениями она не может двигаться вперед. В новом проекте нет норм, ограничивающих свободу слова. Главная цель – усиление ответственности и предотвращение провокационных действий. Кроме того, четкое конституционное закрепление права на свободное получение и распространение информации – это смелый шаг, соответствующий обществу, стремящемуся к цивилизационному развитию», – отметил журналист на девятом заседании Конституционной комиссии.

По его словам, закрепление права на доступ к информации через конкретные механизмы расширяет возможности прессы и повышает ответственность государственных органов.

«Самое важное – это объединение свободы и ответственности в едином русле. Уважение к чести и достоинству человека, почитание национальных ценностей – это разумный способ не превратить свободу во вседозволенность. Такой законодательный подход раскрывает пространство для плюрализма мнений и расширяет поле здоровой критики, одновременно ставя заслон действиям, способным нанести ущерб единству общества», – подчеркнул Ерканат Копжасарулы.

В завершение он отметил, что предлагаемые конституционные изменения создают условия для реализации ключевой миссии журналистики – быть связующим звеном между обществом и властью, точно и без искажений доносить правду и формировать культуру конструктивного общественного диалога.