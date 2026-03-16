Народная партия Казахстана всецело поддерживает итоги референдума о принятии новой Конституции и призывает всех казахстанцев сплотиться во имя Прогрессивного и Справедливого будущего Казахстана, сообщает Kazpravda.kz

В партии отметили, что новая Конституция расширяет основополагающие принципы деятельности Республики Казахстан. Теперь основой конституционного строя являются такие принципы как: защита Суверенитета и Независимости, соблюдение прав и свобод человека и гражданина; обеспечение верховенства закона и порядка; укрепление общенационального единства; повышение благосостояния народа; продвижение идеи ответственного, созидательного патриотизма; развитие общественного диалога; утверждение ценностей трудолюбия, прогресса, знаний; формирование высокой экологической культуры; сохранение историко-культурного наследия; поддержка национальной культуры.

Данные принципиальные новшества задают новый ориентир: государство теперь строится на служении гражданам, а не только на администрировании процессов; от формальных декларирований целей и желаний мы переходим к системным преобразованиям, нацеленных на осязаемые результаты.

"Новая Конституция создает совершенно новую архитектуру власти. Конституция предусматривает новый институт Вице-Президента, призванный снизить уровень системных рисков при смене власти. Образуется однопалатный Парламент- Курултай, который будет формироваться на пропорциональной основе. Пропорциональная избирательная система в однопалатный Парламент, будет способствовать усилению политических партий и их влияния на государственную политику. Такой законодательный орган запустит процесс качественно новой партийно-политической дискуссии, что также сподвигнет политические партии к активному поиску новых форм диалога с потенциальными сторонниками и к более тонкому учету социально-экономических и культурных запросов граждан", - говорится в обращении.

Отдельный раздел в Конституции посвящен новому Высшему консультативному органу- Халық Кеңесі, деятельность которого будет регламентирована отдельным Конституционным законом. Новый институт будет способствовать свободному формированию и выявлению интересов различных социальных и этнических групп, их согласованию и реализации во внутренней политике страны, а также решению региональных проблем, в том числе посредством законодательной инициативы. Таким образом добавляется еще один субъект законотворческого процесса, который будет являться «голосом» народа.

Народная партия Казахстана будучи приверженцем идей социальной справедливости, особо важным считает то, что новая Конституция впервые на уровне преамбулы и общих положений закрепляет ценностную установку “Справедливый Казахстан” как фундаментальный ориентир государственного развития. Справедливый Казахстан — это безусловное следование принципу “Закон и Порядок”; это общество равных возможностей и гарантированных прав и свобод, где обязанности так же неотъемлемы, как и права и свободы человека.

Новая Конституция прямо называет Казахстан социальным государством. Такая четкая позиция означает, что государство берет на себя обязательство действовать, а не просто планировать, обеспечивая на практике реальные гарантии прав и свобод: гарантии минимальной заработной платы и достойной пенсии, гарантии социальной защиты в случае болезни, инвалидности или утраты кормильца.

Новая Конституция обеспечивает поддержку семьи, материнства и детства, доступное образование и гарантированный объем медицинской помощи. Новая Конституция создает конкретные механизмы, которые будут защищать человека в самые сложные периоды его жизни.

Новый Основной закон на конституционном уровне закрепляет право граждан на труд, делая труд - высокой ценностью, а социальную защищенность работников -обязанностью государства.

"Важно понимать: демократия и правовое государство не могут быть полноценными, если отсутствует социальная основа. Новая Конституция- в полной мере обеспечивает баланс демократических начал правового государства и социальных гарантий граждан", - говорят в партии.

Новый Основной закон создает новый облик страны, с новыми смыслами, выраженных в целях, принципах, задачах и воле народа. Главной характеристикой новой Конституции является человекоцентричность, защита прав и свобод, Суверенитет и Независимость нашей страны. Таким образом новая Конституция соблюдает баланс буквы и духа Основного закона с запросами реальной действительности, резюмировали партийцы.