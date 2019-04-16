В Нур-Султане приостановили строительство LRT

В ходе выступления на совещании по вопросам развития Международного финансового центра "Астана" аким столицы Бахыт Султанов сообщил о приостановлении строительства наземного LRT, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Инвестиции снизились в два раза, главная причина снижения показателей - в сфере строительства. Работы по строительству снизились на 43 процента, а квадратные метры жилья - на 35 процентов. Потому что в прошлом году в первом полугодии завершились крупные проекты. В том числе для размещения Международного финансового центра "Астана", на работы по реконструкции павильонов ЭКСПО было внесено 20 миллиардов тенге", – ответил Султанов на вопрос Премьер-министра Аскара Мамима о снижении темпов строительства.
Градоначальник отметил, что в 2019 году крупных проектов нет.
"За последние два года в городе 12 крупных важных объектов были переданы в эксплуатацию, а в этом году осуществляются всего 4 крупных объекта. Но, в связи с приостановлением строительства LRT, это тоже влияет. Мы говорили вам об этом ранее. Совместно с Правительством и Нацбанком мы решаем сейчас этот вопрос. И по инвестиционным проектам города снижение финансирования из республиканского бюджета со 198 миллиардов тенге до 115 миллиардов тенге показывает эффект", – заключил аким.