Более 17 тысяч га изъяли в пользу государства в области Абай

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Прокуратура Жарминского района установила, что одно из местных крестьянских хозяйств на протяжении длительного времени не использовало предоставленные ему земельные участки площадью более 17 тысяч га, передав их в субаренду третьим лицам.

Решением суда данные земельные участки изъяты в пользу государства, их кадастровая стоимость составила 329 млн тенге.

В настоящее время решается вопрос о предоставлении их другим нуждающимся землепользователям, в том числе местным инвесторам для реализации инвестиционных проектов.