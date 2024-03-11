Более 17 тысяч га изъяли в пользу государства в области Абай
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Прокуратурой Жарминского района области Абай государству возвращено более 17 тысяч га земли, передает Kazpravda.kz
Прокуратура Жарминского района установила, что одно из местных крестьянских хозяйств на протяжении длительного времени не использовало предоставленные ему земельные участки площадью более 17 тысяч га, передав их в субаренду третьим лицам.
Решением суда данные земельные участки изъяты в пользу государства, их кадастровая стоимость составила 329 млн тенге.
В настоящее время решается вопрос о предоставлении их другим нуждающимся землепользователям, в том числе местным инвесторам для реализации инвестиционных проектов.