Фото: акимат области Абай

Под председательством главы региона Берика Уали состоялось совещание по вопросам строительства школ в рамках национального пилотного проекта «Комфортная школа». В заседании приняли участие председатель правления АО «Самұрық Қазына Констракшн» Маулен Айманбетов, заместители акима области, аким города Семей, руководители профильных управлений и представители подрядных организаций.

В настоящее время в области в рамках проекта «Комфортная школа» ведется строительство четырех школ. В микрорайоне Карагайлы города Семей завершено строительство школы на 1200 мест, в поселке Водный – на 600 мест, в селе Бескарагай Бескарагайского района – на 300 мест. Вопросы подключения школ к интернету и электросетям в микрорайоне Карагайлы и селе Бескарагай решены. В городе Аягоз продолжается строительство школы на 600 мест. Кроме того, в рамках данного проекта планируется строительство новой школы в поселке Шыгыс города Семей.

На совещании председатель правления АО «Самұрық Қазына Констракшн» Маулен Айманбетов доложил главе региона о ходе строительства школ в области.

Аким области поручил руководству компании «Самұрық Қазына Констракшн», являющейся заказчиком данных объектов, максимально ускорить строительство школ и держать на контроле качество выполняемых работ.