Со стороны акимата будет оказана необходимая поддержка, передает Kazpravda.kz
Под председательством главы региона Берика Уали состоялось совещание по вопросам строительства школ в рамках национального пилотного проекта «Комфортная школа». В заседании приняли участие председатель правления АО «Самұрық Қазына Констракшн» Маулен Айманбетов, заместители акима области, аким города Семей, руководители профильных управлений и представители подрядных организаций.
В настоящее время в области в рамках проекта «Комфортная школа» ведется строительство четырех школ. В микрорайоне Карагайлы города Семей завершено строительство школы на 1200 мест, в поселке Водный – на 600 мест, в селе Бескарагай Бескарагайского района – на 300 мест. Вопросы подключения школ к интернету и электросетям в микрорайоне Карагайлы и селе Бескарагай решены. В городе Аягоз продолжается строительство школы на 600 мест. Кроме того, в рамках данного проекта планируется строительство новой школы в поселке Шыгыс города Семей.
На совещании председатель правления АО «Самұрық Қазына Констракшн» Маулен Айманбетов доложил главе региона о ходе строительства школ в области.
Аким области поручил руководству компании «Самұрық Қазына Констракшн», являющейся заказчиком данных объектов, максимально ускорить строительство школ и держать на контроле качество выполняемых работ.
«В других регионах страны в рамках этого проекта уже введены в эксплуатацию десятки школ. А мы до сих пор не можем завершить строительство всего пяти. Тысячи родителей и учащихся ждут скорейшего открытия этих учебных заведений. Президент лично держит на контроле реализацию проекта “Комфортная школа”. Поэтому прошу заказчика работать в тесном сотрудничестве с подрядчиками и как можно быстрее сдать школы в эксплуатацию. Со стороны акимата будет оказана необходимая поддержка», – подчеркнул глава региона.