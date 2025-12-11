13 легковых и 25 грузовых автомобилей не смогли добраться до пунктов назначения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В области Абай неблагоприятные погодные условия осложнили дорожную ситуацию и привели к временному закрытию ряда автодорог, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Полицейские региона несут службу в усиленном режиме, обеспечивая безопасность участников дорожного движения.

- На участке трассы Калбатау – Кокпекты в Жарминском районе находились 13 легковых и 25 грузовых автомобилей. Из-за гололеда и ограниченной видимости движение на данном направлении стало затрудненным. Все водители и пассажиры были эвакуированы в пункт обогрева, где разместились 24 человека. Им была оказана необходимая помощь и созданы условия для ожидания улучшения погоды, - рассказали в пресс-службе ДП области Абай.

Сотрудники полиции опрашивали водителей, уточняли маршруты их следования, предупреждали о закрытых направлениях и организовывали доставку людей в безопасное место.

Полицейские напомнили, что запрет на выезд — это не формальность, а необходимая мера для сохранения жизни и здоровья. Если трасса закрыта, то лучше остаться дома.