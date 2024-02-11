В области Абай пропал восьмилетний мальчик

Происшествия, Общество
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Флора Левина

По информации пресс-службы ДП области Абай, 11 февраля в отдел полиции Аягозского района обратились местные жители
с просьбой о содействии в поисках их несовершеннолетнего сына Иманғали Мерей Нұржанұлы, 2015 года рождения, который еще утром верхом на лошади выехал из дома. 

По словам родных, около 10.00 часов восьмилетний мальчик отправился на лошади на поиски скота. Когда ребенка не оказалось дома в вечернее время, обеспокоенные родители проводили самостоятельные поиски, но не получив положительного результата, обратились в полицию.

Поиски мальчика начались незамедлительно, буквально за 15 минут был поднят весь личный состав отдела полиции. Кроме полицейских активное участие в поисках принимают волонтеры, общественность и неравнодушные жители района.
Поиски ребенка осложняют погодные условия, оперативно-розыскные мероприятия продолжаются также на территории соседних населенных пунктов и районов области. По информации на 22.15 к поискам присоединились военные.

#область Абай #мальчик #поиски

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