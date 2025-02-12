КНБ задержал подозреваемого в пропаганде терроризма в области Абай

28 января Комитетом национальной безопасности совместно с органами прокуратуры и внутренних дел был задержан житель области Абай, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КНБ РК

Фото: КНБ РК

Мужчина подозревается в пропаганде терроризма, в том числе посредством использования социальных сетей. В ходе следственных действий были изъяты вещественные доказательства.

В настоящее время проводится досудебное расследование по части 2 статьи 256 Уголовного кодекса.

Информация, не подлежащая разглашению, будет обнародована в рамках дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось о том, что КНБ в прошлом году предотвратил два теракта.