В обменниках Казахстана доллар подскочил до 520 тенге
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Официальный курс доллара, установленный Нацбанком на 28 ноября, составил 499,51 тенге, евро – 525,38
Однако в обменных пунктах Казахстана резко повысили курс покупки и продажи доллара, передает Kazpravda.kz
Согласно данным сайта Kurs.kz, доллар в обменниках продают за 518-520 тенге.
Алматы: покупка – 510–513 тенге, продажа – 515–519 тенге;
Астана: покупка – 506–508 тенге, продажа – 515 тенге.
Шымкент: покупка – 510–513 тенге, продажа – 517–520 тенге.