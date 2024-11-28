В обменниках Казахстана доллар подскочил до 520 тенге

Банки и финансы
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Венера Баталова
корреспондент

Официальный курс доллара, установленный Нацбанком на 28 ноября, составил 499,51 тенге, евро – 525,38

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Однако в обменных пунктах Казахстана резко повысили курс покупки и продажи доллара, передает Kazpravda.kz

Согласно данным сайта Kurs.kz, доллар в обменниках продают за 518-520 тенге. 

Алматы: покупка – 510–513 тенге, продажа – 515–519 тенге;

Астана: покупка – 506–508 тенге, продажа – 515 тенге.

Шымкент: покупка – 510–513 тенге, продажа – 517–520 тенге.

#доллар #обменники #скачок

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