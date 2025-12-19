Эти ориентиры отражаются в динамике развития гражданского сектора. Сегодня в стране зарегистрировано свыше 23 тыс. неправительственных организаций, из них более 18 тыс. активно реализуют социально значимые инициативы.

Знаковыми событиями 2025 года стали масштабные диалоговые площадки, организованные совместно с гражданским сектором. Одним из центральных мероприятий стал XII Гражданский форум Казахстана, объединивший более 1 000 представителей НПО. Ему предшествовали 20 региональных форумов и 14 отраслевых встреч НПО с минис­терствами. По итогам форума выработано 400 рекомендаций, вошедших в план действий.

Как сообщает пресс-служба Минис­терства культуры и информации, параллельно велась и системная работа по развитию партнерства государства и неправительственного сектора. В течение года проведен ряд мероприя­тий: Республиканский мажилис общественных советов, Международная конференция НПО и Форум благотворительности.

В 2025 году 73 неправительственные организации стали лауреатами премии для НПО, 12 организаций удостоены премии «Таңдау», а 33 благотворительных фонда и объединения получили почетное звание в сфере благотворительности.

Вместе с тем около 1 000 НПО реа­лизуют социальные инициативы в формате проектного управления. Всего в 2025 году по стране реализуются 2 292 проекта, включая 2 185 в рамках государственного социального заказа, 102 – по линии грантового финансирования НПО и пять проектов стратегического партнерства. Существенную роль в поддержке третьего сектора играют более 40 ресурсных центров, действующих на областном, городском, районном и сельском уровнях.

Отдельным направлением развития сектора стало укрепление института общественных советов. Сегодня в стране функционируют 264 совета, в состав которых входят около 4 000 граждан. Представительство гражданского общества достигло 86%, что отражает высокий уровень вовлеченности общества в процессы принятия решений. Для укрепления потенциала общественных советов проведены обучающие семинары для 3 000 новых представителей, что способствовало повышению открытости, эффективности и участию в общественных мониторингах.

Как пояснили в МКИ, системные изменения в гражданском обществе сопровождаются и совершенствованием нормативно-правовой базы. Начата разработка законопроекта об НПО, выработаны предложения по улучшению механизма государственного социального заказа, а также совершенствованию законодательства в сфере благотворительности.