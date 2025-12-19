В общих интересах

Форумы
9
Маргулан Бейсекенов

Сегодня развитие и укрепление гражданского общества в стране приобретают все более системный и динамичный характер. На пленарном заседании XII Гражданского форума Казахстана в поздравительном адресе Главы государства говорилось о важности продолжения этой работы: «Государство неизменно придает особое значение развитию гражданского общества. За последние пять лет объем средств, выделяемых на социальный заказ, увеличился почти вдвое. Эти средства направляются на реализацию благих инициатив, поддержку нуждающихся и молодежи. Такое эффективное парт­нерство в духе общих интересов будет и впредь получать дальнейшее развитие».

фото пресс-службы МКИ

Эти ориентиры отражаются в динамике развития гражданского сектора. Сегодня в стране зарегистрировано свыше 23 тыс. неправительственных организаций, из них более 18 тыс. активно реализуют социально значимые инициативы.

Знаковыми событиями 2025 года стали масштабные диалоговые площадки, организованные совместно с гражданским сектором. Одним из центральных мероприятий стал XII Гражданский форум Казахстана, объединивший более 1 000 представителей НПО. Ему предшествовали 20 региональных форумов и 14 отраслевых встреч НПО с минис­терствами. По итогам форума выработано 400 рекомендаций, вошедших в план действий.

Как сообщает пресс-служба Минис­терства культуры и информации, параллельно велась и системная работа по развитию партнерства государства и неправительственного сектора. В течение года проведен ряд мероприя­тий: Республиканский мажилис общественных советов, Международная конференция НПО и Форум благотворительности.

В 2025 году 73 неправительственные организации стали лауреатами премии для НПО, 12 организаций удостоены премии «Таңдау», а 33 благотворительных фонда и объединения получили почетное звание в сфере благотворительности.

Вместе с тем около 1 000 НПО реа­лизуют социальные инициативы в формате проектного управления. Всего в 2025 году по стране реализуются 2 292 проекта, включая 2 185 в рамках государственного социального заказа, 102 – по линии грантового финансирования НПО и пять проектов стратегического партнерства. Существенную роль в поддержке третьего сектора играют более 40 ресурсных центров, действующих на областном, городском, районном и сельском уровнях.

Отдельным направлением развития сектора стало укрепление института общественных советов. Сегодня в стране функционируют 264 совета, в состав которых входят около 4 000 граждан. Представительство гражданского общества достигло 86%, что отражает высокий уровень вовлеченности общества в процессы принятия решений. Для укрепления потенциала общественных советов проведены обучающие семинары для 3 000 новых представителей, что способствовало повышению открытости, эффективности и участию в общественных мониторингах.

Как пояснили в МКИ, системные изменения в гражданском обществе сопровождаются и совершенствованием нормативно-правовой базы. Начата разработка законопроекта об НПО, выработаны предложения по улучшению механизма государственного социального заказа, а также совершенствованию законодательства в сфере благотворительности.

#НПО #форум #Гражданский форум Казахстана

Популярное

Все
Собаки и кошки заговорили...
Знание и осведомленность – самая надежная защита
Названы лауреаты премии «Еңлікгүл-2025»
В мире художественного слова
Бум телефонного мошенничества, или Почему мы поддаемся на обман
В диалоге с самим собой
В регионе появился банк грудного молока
От разговорного – к деловому
Халық Қаһарманы Мордун Теипов
Получи и путешествуй
Волшебство под бой курантов
Палитра вдохновения
Почему важна профилактика?
Еще одна ее душа
Открыт класс имени Бауыржана Момышулы
Первооткрыватель древних городов
Казахи и японцы – братья по крови?
Звезды искусства – фронту
Единство начинается с понимания
Новый год не за горами
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Стипендии повысили студентам в Казахстане
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
Мечта, ставшая реальностью благодаря Президенту Касым-Жомарту Токаеву
Завершен второй этап строительства проспекта
Итоги большого общественного пути
Хосе Антонио Каст победил на выборах президента Чили
Американские чиновники отметили День Независимости Казахстана в Хьюстоне
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
Метель и осадки продолжатся в Казахстане
Следим за финалом, ожидаем побед
В Костанайской области открываются новые школы и внедряются современные стандарты
В Мангистау реализуется первый в Центральной Азии проект морской аквакультуры
Испанская компания вложит 44 млрд тенге в строительство завода в Кызылординской области
Найти и сохранить
У опытных лидеров – достойная смена
Права человека не заканчиваются на пороге колонии
Глава государства прибыл в Ашхабад
Началось строительство сталелитейного завода
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Из казармы в кампус
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Политика здравого смысла
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Уверенный рост экономики Приаралья
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
Запущен завод по переработке мяса птицы
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги

Читайте также

Наука начинается с сильной школы
Пространство идей для образования будущего
Воспитать честных и законопослушных граждан
Стимул для развития

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]