В общих интересах
9
Маргулан Бейсекенов
Сегодня развитие и укрепление гражданского общества в стране приобретают все более системный и динамичный характер. На пленарном заседании XII Гражданского форума Казахстана в поздравительном адресе Главы государства говорилось о важности продолжения этой работы: «Государство неизменно придает особое значение развитию гражданского общества. За последние пять лет объем средств, выделяемых на социальный заказ, увеличился почти вдвое. Эти средства направляются на реализацию благих инициатив, поддержку нуждающихся и молодежи. Такое эффективное партнерство в духе общих интересов будет и впредь получать дальнейшее развитие».