В очередях и те, кого уж нет

О нарушениях в сфере жилищного законодательства рассказал на заседании Совета по этике заместитель прокурора Петропавловска, младший советник юстиции Асхат Амитов. Так, на момент проверки в отделе ЖКХ в очереди на получение жилья числились 229 умерших и 58 лиц, выехавших за пределы РК и получивших иностранное гражданство.

Другой пример: жительница областного центра незаконно приватизировала благоустроенную квартиру стоимостью 20,3 млн тенге, в которой фактически не проживала, что привело к незаконному выведению госимущества из госфонда. Установлены и факты нарушения прав четверых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при постановке на очередь.

Заместитель акима города Петропавловска Калия Туренова считает, что выявленные нарушения были связаны с тем, что в отделе ЖКХ часто менялись кадры, кроме того, долго отсутствовал руководитель.

– Охват жилья большой, – пояснила она, – а людей у нас мало. Мы уже высвободили 12 квартир. Трудность в том, что мы не всегда можем быстро отыскать очередников, потому что изначально были некорректно указаны либо номер телефона, либо их местонахождение. В соцсетях мы опубликовали объявление о том, что начинается корректировка.

Всего в очереди на получение жилья в Петропавловске стоят 15 тыс. человек.