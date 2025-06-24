В одном из жилых массивов Мангистау откроется первая школа

Образование
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Ирина Логвинова
собственный корреспондент по Мангистауской области

В Мангистауской области продолжается системная работа по развитию образовательной инфраструктуры

Фото: ЦОК Мангистауской области

В жилом массиве Рауан, расположенном на территории села Омирзак, подчинённого городу Актау, впервые откроется общеобразовательная школа, сообщает  Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного управления образования.

Новая школа начнёт свою работу в 2025–2026 учебном году. Учебное заведение строится в рамках проекта «Школы будущего». Эта инициатива станет одним из значимых социальных проектов региона.

Ходом строительства ознакомился руководитель управления образования Мангистауской области Амантай Кумбаев. Он поручил представителям подрядной организации завершить строительные работы качественно и в срок.

На сегодняшний день в жилом массиве Рауан проживают 574 школьника. Из них 440 учатся в коммунальном государственном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №27» в селе Омирзак. Для подвоза учащихся в школу и обратно ежедневно задействованы 4 школьных автобуса.

Оставшиеся 134 ученика вынуждены посещать различные школы в городе Актау.

Теперь с открытием новой школы в предстоящем учебном году, для учащихся будут созданы качественные, безопасные и доступные условия для получения образования.

#Образование #школы #Мангистау

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