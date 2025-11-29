По мнению собравшихся, выставка «EXPO – Передовые технологии в агропромышленном комплексе» стала ключевой платформой для демонстрации современных научных достижений, инновационных разработок и практических решений в аграрной сфере Казахстана и России. Ее цель – укрепление взаимодействия науки и бизнеса, переход от сырьевой модели к глубокой переработке сельхозпродукции, выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью.

Партнерство Казахстана и России объединяет ресурсы, научные школы и технологические возможности, создавая платформу для совместных инноваций, ускоренного внедрения передовых технологий, развития цифровых решений на базе геоинформационных систем и искусственного интеллекта, а также подготовки нового поколения специалистов.

Отдельным блоком выставки стали темы генетических ресурсов растений и семеноводства. Прошло обсуждение совместных инициатив по сохранению и использованию генетического разнообразия, развитию селекции и созданию новых высокоурожайных и устойчивых сортов с учетом климатических рисков.

Ранее академии наук Казахстана и России достигли договоренности об обмене коллекциями казахстанских НИИ и Федерального исследовательского центра Всероссийского института генетических ресурсов растений им. Н. И. Вавилова. В рамках работы Центра передовых технологий и выставочной площадки были рассмотрены практические шаги по запуску этой кооперации.

Особое внимание было уделено уже стартовавшим совместным проектам. Среди них – «зеркальный» карбоновый полигон Kaz Agro Carbon, созданный на базе Центра зернового хозяйства им. А. И. Барае­ва. Полигон стал уникальной площадкой для измерения и моделирования углеродного баланса в агроэкосистемах, разработки технологий снижения выбросов и увеличения поглощения парниковых газов с применением геоинформационных технологий, дистанционного зондирования и продвижения элементов ИИ.

Значимым проектом является Мичуринский сад, открывающийся 1 декабря на базе Казахского НИИ плодоовощеводства. В нем будут высажено более 600 перспективных российских сортов плодовых культур, что фактически превращает сад в совместную полевую генетичес­кую коллекцию и демонстрацион­ную площадку для будущих селекционных программ и развития глубокой переработки продукции плодоводства.